"Lo notaron muchas personas inteligentes". Kevin Feige confirma que 'Los Cuatro Fantásticos' se ambienta en la Nueva York de los años 60, aunque no en la que todos conocemos

Que este año las películas de superhéroes vayan a llegarnos con cuentagotas, dándonos de paso un merecido y necesario descanso, no quiere decir que los grandes estudios hayan detenido ni tengan intención de echar el freno a su maquinaria pijamera. Sin ir más lejos, 'Los Cuatro Fantásticos' continúa viento en popa, y el mandamás de Marvel Studios, Kevin Feige, ha dejado caer algún que otro nuevo detalle relevante sobre ella.

New York... New York?

Ha sido durante una conversación en The Official Marvel Podcast, donde Feige ha confirmado lo que los primeros artowrks que pudimos ver sugerían: la nueva aventura de la familia cósmica se ambientará en la Nueva York de los años 60. Pero ojo, porque puede que no sea la Gran Manzana a la que estamos acostumbrados y jugaríamos una vez más con el concepto del Multiverso.

"Hubo otro artwork que lanzamos con Johnny Storm volando en el aire haciendo la forma de un 4, y había un paisaje urbano en la esquina de esa imagen. Muchas personas inteligentes notaron que ese paisaje no se parecía exactamente a la Nueva York que conocemos, o a la Nueva York que existía en los años 60 en nuestro mundo. Diré que son observaciones inteligentes".

Tras su experiencia en 'Bruja Escarlata y Visión', el realizador Matt Shakman ha vuelto a apostar por lo retro, pero esto no quiere decir que este vaya a ser el único reclamo de la película. Sin ir más lejos, el actor Joseph Quinn, que dará vida a Johnny Storm, echó flores a la producción hablando con Entertainment Weekly, defendiendo la idea de que el componente humano está por encima de todo en un largo de este tipo.

"Queremos hacerlo bien con la historia de Los 4 Fantásticos. Hay aspectos que son muy diferentes a otras películas de Marvel. Me resultó muy atractivo. Y de nuevo, volviendo a quién está involucrado, Matt [Shakman], por supuesto, el director, creo que es brillante, y el elenco, y el guion es brillante. Es realmente brillante. Estoy encantado de tener esta oportunidad. Las películas de superhéroes son películas sobre personas. Y si nos interesan las personas y los personajes y el peligro y el espectáculo, entonces es por eso que la gente va al cine a ver películas".

'Los Cuatro Fantásticos', que dirige Matt Shakman y que protagonizan Pedro Pascal, Vanessa Kirby y Ebon Moss-Bachrach como el cuarteto titular, así como Ralph Ineson, Natasha Lyonne y Julia Garner, llegará a salas de cine el 25 de julio de 2025. Su rodaje arrancará a finales de este 2024.

