'Paddington 3' ya está marcha: el osito más famoso de Perú volverá al cine porque no hay dos sin tres (obras maestras)

Las cosas son así: 'Paddington' y su secuela, 'Paddington 2' son dos de las mejores películas que cualquier ser humano haya tenido ocasión de ver en su vida en una sala de cine. Divertidas, familiares, emotivas y con una importante cantidad de valores vitales en la educación de las personas, las aventuras del osito del Perú creado por Michael Bond están por regresar en una tercera entrega.

Con dos películas que han recaudado algo más de 500 millones de dólares en todo el mundo, era necesario que el tierno osito zampabollos del Perú volviera por tercera vez. Las malas noticias se centran en el director de las dos primeras películas, Paul King, que en esta ocasión no parece tener hueco en su agenda para volver al redil.

El productor David Heyman ha hablado de la producción de 'Paddington 3' durante la promoción de 'Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald', y confirmó que 'Paddington 3' está en marcha y que por desgracia es probable que King no se siente en la silla del director.”.

"Paul está involucrado, quería que él participara porque es una voz muy importante, pero no creo que llegue para dirija. Paul ha trabajado en la idea y el desarrollo. Es un colaborador muy positivo y solidario".

De todos modos, el productor pide prudencia y advirte que 'Paddington 3' no se concretará a menos que todos estén convencidos de que puede estar al mismo nivel de calidad que las dos primeras películas: "Espero que podamos lograrlo. Es muy divertido, es una idea divertida, pero no quiero hacerlo si no creo que vaya a ser tan buena como las anteriores".

Así se las gasta el osito en 'Paddington 2'