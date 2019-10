Robert Eggers dirigirá 'The Northman', una de vikingos con Willem Dafoe, Nicole Kidman y los hermanos Skarsgård

THR informa que Robert Eggers, está preparando su próximo proyecto a unos días de presentar la flatulenta 'El faro' (The Lighthouse,2019). El director de 'La bruja' (The Witch, 2015) se resiste a salir de las ambientaciones históricas y presentará 'The Northman', un drama de vikingos que ya se está preparando en New Regency.

El reparto que está alineando es de aúpa: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Bill Skarsgård y, repitiendo proyecto, la estrella de 'El faro', Willem Dafoe. Todos ellos están en varias etapas de conversaciones para protagonizar la cinta épica. Lars Knudsen, quien produjo 'La bruja', (también 'Hereditary' y 'Midsommar' de Ari Aster), está produciendo el proyecto junto a Skarsgard, quien se acercó a Eggers con la idea inicial de la historia.

'The Northman' estará escrita por Eggers y el poeta y novelista islandés Sjón, y es descrita como una historia ambientada en Islandia a principios del siglo X que se centra en un príncipe nórdico que busca venganza por la muerte de su padre. Skarsgard interpretaría al príncipe y Kidman a su madre, si todo sale como está previsto.

Dada la obsesiva atención por el detalle y la verosimilitud histórica de Eggers, el proyecto parece un nuevo reto para el director que parece haber dejado en la nevera (o abandonado) la idea de llevar a la pantalla de nuevo 'Nosferatu' de Murnau, algo que queda patente en el estilo expresionista de 'El faro', la que quizá sustituyó sus ganas de recuperar el clásico silente. Lo que está claro es que como muchos de los directores de terror de autor de la independiente A24, parece que su objetivo es alejarse cada vez más del género.