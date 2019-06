Se acabaron los retrasos: Harrison Ford anuncia que el rodaje de 'Indiana Jones 5' comienza esta misma semana

Hace ya casi un año que no teníamos noticias de 'Indiana Jones 5' y entonces no fueron demasiado buenas, ya que Disney volvía a aplazar su estreno hasta 2021. No obstante, parece que la película ha ido avanzando a buen ritmo desde entonces, ya que Harrison Ford ha confirmado que el rodaje debería arrancar esta misma semana.

El actor estaba en la premiere de 'Mascotas 2', donde presta su voz a uno de los nuevos personajes, cuando le preguntaron sobre la quinta entrega del mítico aventurero y él no dudó en anunciar el inminente inicio de rodaje. Además, puntualizó que tiene ganas de ponerse a ello y que las cosas van sobre ruedas.

Lo que deberíamos saber ya dentro de poco es quiénes acompañarán a Ford al frente del reparto, pues sigue siendo el único actor confirmado. Por su parte, el guion fue inicialmente escrito por David Koepp, pero Disney contrató posteriormente a Jonathan Kasdan para reescribirlo. Se desconoce si alguien más ha metido mano en el libreto desde entonces.

Recordemos que Ford cumplirá 77 años el próximo 13 de julio, por lo que existen ciertas dudas sobre lo creíble que pueda ser volviendo a dar vida a Indiana Jones. Él mismo recientemente confirmó que nadie lo sustituirá cuando abandone el papel, algo que no nos extrañaría que sucediese en esta quinta entrega que volverá a contar con Steven Spielberg tras las cámaras.

Vía | Variety