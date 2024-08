La secuela de 'John Wick 4' oficialmente en marcha. Keanu Reeves y Chad Stahelski ya trabajan en la nueva entrega de la excelente franquicia de acción

Hace tiempo que Lionsgate anunció la puesta en marcha de 'John Wick 5', pero esa película todavía tendrá que esperar (y eso si finalmente llega a hacerse). Sin embargo, lo que sí se sabe ya es que la secuela de 'John Wick 4' ya es oficial, pero en forma de serie. Además, tanto el director Chad Stahelski como el actor Keanu Reeves están muy implicados en ella, aunque quizá no de la forma que gustaría a muchos.

Secuela directa

La nueva serie de este universo se titula 'John Wick: The High Table' y se sitúa justo después del final de la cuarta película. Su premisa parte de la idea de que John Wick ha dejado la Alta Mesa en una posición precaria, algo que nuevos personajes intentarán aprovechar para hacerse un nombre, mientras que viejos conocidos de la saga harán todo lo posible por mantener el orden del viejo mundo.

Por ahora, Stahelski, que llegó a un acuerdo con Lionsgate este pasado mes de enero para supervisar el futuro de la saga, ejercerá como productor ejecutivo y además dirigirá el primer episodio de 'John Wick: The High Table'. Además, Reeves también estará implicado como productor ejecutivo pero parece que no actuará en ella. Eso sí, desde Deadline apunta que está muy involucrado en el proyecto, por lo que quizá haya cambios por ese lado.

Recordemos que la saga ya estrenó su primera serie en 2023, pero que Amazon Prime Video se quedase entonces con 'The Continental' -aunque en Estados Unidos se vio en Peacock no quiere decir que 'John Wick: The High Table' vaya a estrenarse también allí. Ahí toca una guerra de ofertas y la mejor se la acabará quedando.

Por cierto, detrás de 'John Wick: The High Table' también está Robert Levine, cocreador de 'The Old Man' que aquí ejerce como showrunner y también se encarga de escribirla. No obstante, conviene aclarar que no será la próxima entrega de este universo, ya que antes llegará 'Ballerina', el spin-off situado entre la tercera y cuarta película protagonizado por Ana de Armas.

