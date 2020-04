'Southland Tales': Richard Kelly trabaja en una precuela de su delirio distópico que mezclará acción real y animación

Puede que la filmografía de Richard Kelly no destaque por su extensión, pero cuatro largometrajes han sido suficientes para generar cantidades ingentes de conversación. Puede que 'Donnie Darko' haya sido su obra más comentada, pero no debemos dejar caer en el olvido a 'Southland Tales', su segundo trabajo estrenado en 2007 tras recibir duras críticas en el Festival de Cannes y después de un remontaje que no impidió el batacazo en taquilla.

La idea original de Kelly, según contó a Kevin Smith en un podcast en el año 2010, era "contar la historia completa de 'Southland Tales' en seis capítulos", y parece que el realizador está un paso más cerca de conseguirlo. Durante una viewing party del largometraje organizada en su cuenta de Twitter, el virginiano ha anunciado que hay restauraciones 4K en camino, tanto de la versión proyectada en Cannes como de la cinematográfica, y que ha completado un "ambicioso nuevo guión" para una precuela de 'Soutland Tales' que espera poder dirigir.

Según comenta Kelly en su serie de tuits, la 'Southland Tales' existente, protagonizada por Dwayne Johnson, Seann William Scott y Sarah Michelle Gellar, cubre la segunda mitad de su saga de seis capítulos, habiendo utilizado como base para dar forma a su nuevo guión los cómics que creó junto a Brett Weldele que abarcan los tres primeros episodios.

#SouthlandTales is a six-chapter saga. The existing film covers the second half. I wrote graphic novels with @brettweldele that cover the first three chapters. I have completed an ambitious new script that uses the novels as a blueprint for an ambitious new film. #SouthlandNow