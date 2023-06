¿La sucesora de 'Gattaca'? La nueva película de ciencia ficción con Elizabeth Olsen y Alicia Vikander siendo pareja promete ser imprescindible para los amantes del género

El cine de ciencia ficción tiene millones de seguidores a lo largo del planeta y pocos títulos modernos son tan apreciados por ellos como 'Gattaca', la excelente ópera prima de Andrew Niccol protagonizada por Ethan Hawke. Por ello, cualquier proyecto que nos la traiga a la cabeza es muy llamativo, y eso es justamente lo que ha sucedido con 'The Assesment', la nueva película liderada por Elizabeth Olsen y Alicia Vikander.

Todos los detalles sobre 'The Assesment'

Escrita por Nell Garfath-Cox, Dave Thomas y John Donnelly, 'The Assesment' será el primer largometraje de la cineasta francesa Fleur Fortuné, quien previamente había dirigido videoclips para artistas como M83 o Drake y un puñado de cortometrajes en los que se ha alabado principalmente la fuerza visual que logra imprimir. Ahora la duda está en sí podrá trasladar eso a un formato largo de forma satisfactoria.

'The Assesment' será un distopía situada en un mundo destruido por el cambio climático. Sin embargo, una pequeña parte de la sociedad ha creado un mundo paralelo en el que la vida está controlado y optimizada, hasta el punto de que ni siquiera el deseo de tener hijos se deja al azar. Cuando una joven pareja quiere tener descendencia, no les queda otra que someterse durante siete días al escrutinio de una asesora que determinará si reciben o no permiso para ello.

La pareja en cuestión estará interpretada por Olsen, que todavía no ha estrenado película alguna desde el lanzamiento de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura', y Vikander, quien no olvidemos que ya protagonizó en su momento 'Ex Machina', una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años. Además, Anna Kendrick también está negociando su participación en 'The Assesment', probablemente para dar vida a la asesora, pero eso no está todavía cerrado.

Se espera que el rodaje de 'The Assesment' arranque este mismo verano en la ciudad germana de Colonia, pues se trata de una coproducción entre Alemania y Reino Unido. De hecho, no me sorprendería que eso haya sido determinante para conseguir sacarlo adelante, pues Hollywood sufre actualmente una huelga de guionistas que está paralizando infinidad de proyectos y es probable que pronto arranque también una huelga de actores allí...

