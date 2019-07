'Superman: Hijo rojo' tendrá película animada: la mejor historia alternativa del hombre de acero llegará en 2020

Hace una temporada, el compañero John Tones defendió por estos lares 'Hijo rojo' como la mejor historia alternativa de Superman. Yo, además de no poder estar más de acuerdo, debo reconocer que este alucinante Elseworld de Mark Millar y Dave Johnson ocupa un lugar destacado en mi estantería dedicada a los cómics.

Dicho esto, no sorprenderá a nadie que estuviese esperando como agua de mayo una adaptación animada de la historia del Kal-El soviético. Hoy, al fin, se ha materializado mi deseo, porque en el panel de la Comic Con de San Diego dedicado al lanzamiento del filme 'Batman: Silencio', se ha anunciado que el primer largometraje del DC UNIVERSE en 2020 será 'Hijo rojo'.

Para los que no estéis familiarizados con esta creación de Millar —corred, leedla y alucinad—, 'Hijo rojo' plantea una realidad alternativa en la que la nave de Superman no aterriza en Kansas, sino en la Rusia Soviética de los años cincuenta, en la que se encontrará con personajes como Wonder Woman, Green Lanter, y una genial versión anarquista de Batman ataviado con un ushanka.

Para más detalles, y a falta de un tráiler que nos ponga los dientes largos —y de una fecha de estreno—, os dejo con la sinopsis de la adaptación de 'Superman: Hijo rojo'. ¡Qué ganas de echarla el guante!

"Imagina una realidad en la que el super-ser más poderoso del mundo no ha crecido en Smallville, Kansas; ni tan siquiera en América... 'Superman: hijo rojo' es un vívido retrato de la paranoia de la Guerra Fría, que revela cómo la nave que transporta al niño que más tarde será conocido como Superman aterriza en medio de la Unión Soviética de los años 50. Criado en una comuna, el niño crece y se convierte en un símbolo para la población soviética, y el mundo cambia drásticamente según el que conocemos, enfrentando a superman con Batman, Lex Luthor y muchos otros."