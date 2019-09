Sylvester Stallone y Robert Rodríguez barajan resucitar 'Cobra' en forma de serie

Con 'Rambo: Last Blood' a punto de empezar su carrera comercial, Sylvester Stallone revuelve el cajón de los proyectos impulsados por la nostalgia y recientemente, mientras hablaba con Fandango reveló que está en plenas conversaciones para resucitar 'Cobra' (1986)

Y la noticia es más que un deseo ya que Stallone ha estado hablando nada menos que con el director de 'Machete' (2010) y 'Planet Terror' (2007), Robert Rodriguez, para traer de vuelta a Marion Cobretti, el thriller de acción de 1986 sobre un duro policía de calle que debe proteger al único super viviente de un extraño culto asesino con ecos esotéricos y ocultistas.

Stallone escribió el guión de 'Cobra', que también protagonizó junto a Brigitte Nielsen y Reni Santoni y espera poder darle vida en formato televisivo: "Parece que eso puede suceder como una serie, pero es básicamente su bebé (Rodríguez) ahora". Rodríguez sacaría el proyecto a través de su estudio** El Rey Network**, pero por el momento, no se sabe si Stallone volvería a interpretar a su personaje.

En la misma entrevista, además, Stallone ha mostrado su interés en una secuela de 'Tango y Cash' (Tango & Cash, 1989), pero parece que Kurt Russell no estaría muy convencido.

"Yo la haría en un segundo, pero se lo comenté a Kurt y no está convencido del todo. Me dijo ' No lo sé Sly, antaño estábamos en nuestro mejor momento y ahora estamos en tiempo de descuento' le insití y me dijo que me diría cuando cuando vuelva de un viaje".