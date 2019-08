'Rambo: Last Blood' lanza su tráiler final: Stallone recupera la saga por última vez para crear una brutal leyenda

Casi cuatro décadas después de su primera aventura, 'Acorralado' ('First Blood', 1982), y transcurridos once años desde la que parecía su despedida, 'John Rambo' (2008), Rambo vuelve con una nueva y brutal misión. En mayo vimos un primer adelanto y hoy Lionsgate ha lanzado un corto pero potente tráiler final de 'Rambo: Last Blood', quinta entrega de la saga liderada por Sylvester Stallone.

Quinta y última, en teoría, tal como apunta el título (referencia al film original) y un avance que sugiere el cierre de una etapa, aunque como ya estamos viendo con otro popular héroe encarnado por el actor, Rocky Balboa, con Stallone nunca se sabe. 'Rambo: Last Blood' se estrena en cines el 27 de septiembre. Quizá el final no deje lugar a dudas, ya lo comprobaremos...

Después de haber vivido un infierno, John Rambo se retira a su rancho familiar. Su descanso se ve interrumpido por la desaparición de su nieta tras cruzar la frontera con México. El veterano emprende un peligroso viaje en su busca enfrentándose a uno de los carteles más despiadados de la zona y descubre que tras su desaparición hay oculta una red de trata de blancas. Con sed de venganza, deberá cumplir una última misión desplegando de nuevo sus habilidades de combate...

Sangre española en la última misión de Rambo

Llama la atención la presencia de tres actores españoles en el reparto de 'Rambo 5': Paz Vega, Óscar Jaenada y Sergio Peris-Mencheta. Este último tiene el papel del gran villano de la historia, cuyo desenlace promete ser de lo más crudo y violento...