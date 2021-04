'The Last of Us': HBO ficha a Gabriel Luna para dar vida a Tommy en la adaptación del videojuego de Naughty Dog

Como alguien que ha jugado —y rejugado— ambas partes del extraordinario 'The Last of Us' y su capítulo añadido 'Left Behind' hasta enamorarme cada vez más de su técnica, su narrativa y sus personajes, mis esperanzas puestas en la adaptación que están preparando Craig Mazin y Neil Druckmann para HBO están creciendo exponencialmente con cada nueva noticia que trasciende sobre ella.

Además de contar con el guionista de 'Chernobyl' y el director creativo y escritor de la saga de videojuegos, la serie de 'The Last of Us' está empezando a perfilar un reparto de lo más interesante. Después de poner patas arriba las redes al anunciar que Pedro Pascal y Bella Ramsey serían los encargados de dar vida a las versiones para la pequeña pantalla de Joel y Ellie, Deadline acaba de informar que Gabriel Luna se ha unido a la producción.

Luna, conocido por sus papeles como Ghost Rider en 'Agentes de S.H.I.E.L.D.' y, más recientemente como el temible REV-9 en 'Terminator: Destino oscuro', se pondrá en la piel de Tommy Miller, el hermano pequeño de Joel, que fue interpretado por Jeffrey Pierce en los juegos originales. Sin duda, un fichaje de lo más interesante.

'The Last of Us', cuyo piloto estará dirigido por Kantemir Balagov —'Una gran mujer'— llegará a HBO en una fecha aún por determinar, aunque no sería descabellado pensar que será uno de los grandes títulos de la plataforma de cara a la temporada televisiva 2022. Estaremos atentos a cualquier novedad al respecto.