'The Stand': la adaptación de la novela de Stephen King comienza a perfilar su reparto, y tiene una pinta espectacular

Tras haber leído tres veces la maravillosa 'Apocalipsis' de Stephen King, mentiría si dijese que no estoy atacado de los nervios y con las expectativas disparadas respecto a la serie de 10 episodios para el servicio de streaming CBS All Access con la que Josh Boone y Ben Cavell pretenden adaptar la obra maestra del rey del terror literario.

Después de cinco años de desarrollo y varios intentos frustrados por dar forma al proyecto, 'The Stand' está cogiendo forma, y la última muestra de ello está relacionada con un reparto que, según ha anunciado el medio Collider, se encuentra en un avanzado estado de negociaciones que invita a señalar los primeros nombres implicados. Son los siguientes:

James Mardsen: Está a un paso de interpretar a Stu Redman, a quien podríamos considerar como el principal protagonista de la obra coral. Un tejano inmune al virus del Capitán Trotamundos y líder de la Zona Libre, destinado a enfrentarse a Randall Flagg —el villano de la función—.

Amber Heard: Se encuentra en negociaciones para dar vida a Nadine Cross; una profesora de 37 años que da a su virginidad un sentido casi místico y cuyo destino está vinculado a Flagg.

Whoopi Goldberg: Sería la Madre Abigail, una anciana inmune a la supergripe, profeta, y líder de los supervivientes "buenos", quienes acuden a su llamada en Boulder después de soñar con ella de forma recurrente.

Greg Kinnear: Se pondría en la piel de Glen Bateman, el primer superviviente con el que se encuentra Stu tras huir del centro de control de Stovington. Un profesor y —terrible— pintor amateur afectado de artritis, que posee una de las personalidades más encantadoras de la novela.

Odessa Young: Sería Frannie Goldsmith, otro de los personajes troncales. Una joven mujer embarazada que se verá envuelta en un desagradable triángulo amoroso con el odioso Harold Lauder tras enamorarse de Stu.

Henry Zaga: Interpretaría a Nick Andros, un huérfano sordomudo de 22 años, de los primeros supervivientes en llegar a junto a la Madre Abigail, y un miembro clave del Comité de la Zona Libre de Boulder.

Aún quedan muchos —muchísimos— personajes clave a los que poner cara y ojos, como Larry Underwood, el mencionado Harold Lauder y, sobre todo, un Randall Flagg al que será complicado ver interpretado por alguien que no sea Matthew McConaughey; un actor que parece que nació para el papel y al que se desperdició completamente en esa abominación titulada 'La torre oscura'.

No sé qué os parecerá a vosotros, pero, a fecha de hoy, tengo una confianza plena en esta adaptación de 'The Stand'. Tener a un experto en la materia —y fan declarado— al mando como Josh Boone es un sello de confianza y, si además sumamos esta primera tanda de actores y actrices, muy bien elegidos —mi aplauso más sincero a los directores de casting—, las expectativas no pueden hacer otra cosa más que subir como la espuma.