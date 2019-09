Tinder hace match con una serie: la app de citas estrenará una ficción interactiva para elegir con quién pasar el fin del mundo

La popular aplicación de citas Tinder ha anunciado por sorpresa que el próximo mes de octubre estrenará una serie original interactiva. El proyecto marca su primer producto como productor y distribuidor de contenido online.

La casa de las citas

Con cincuenta millones de usuarios en el mundo, la serie aún sin título enfrentará a los espectadores a un apocalipsis y deberá llevarlos a decidir con quién querrían pasar la última noche de su vida.

La serie se descargará directamente en la aplicación, y los usuarios podrán deslizar hacia la derecha o a la izquierda (la función básica del servicio para aprobar o negar un posible match) y avanzar en la trama como crean conveniente.

El proyecto constará de seis episodios que acaban de finalizar la producción en Ciudad de México, bajo la dirección de Karena Evans, responsable de numerosos videos musicales para el rapero Drake, incluido el éxito viral 'In My Feelings' o 'Nice For What', además del piloto de la serie de Starz 'P-Valley'.

Si bien la serie se emitirá primero en Tinder, los productores están considerando un estreno posterior en una plataforma más tradicional. No está claro si los responsables entregarán una versión definitiva de la narrativa o buscarán la misma interacción que Netflix ofreció con éxito en 'Black Mirror: Bandersnatch' el año pasado.