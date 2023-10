Tras tirarla a la basura, Marvel vuelve a poner en marcha 'Daredevil: Born Again' con el showrunner de 'The Punisher' y los directores de la temporada 2 de 'Loki'

Aunque no hubiesen ejemplos lo suficientemente claros y concisos, llevábamos una buena temporada intuyendo que Marvel Studios estaba construyendo la última fase de su universo cinematográfico siguiendo una estrategia propia de un grupo de pollos sin cabeza. Finalmente, la conversación llegó a mediados de este mes de octubre con la sorprendente decisión tomada por Kevin Feige al respecto de 'Dardevil: Born Again'.

El dúo dinámico vuelve a Marvel

Hace unas semanas os contamos cómo el mandamás en el MCU había decidido cargarse a los guionistas jefe de la serie del abogado de Hell's Kitchen y tirar a la basura todo el trabajo que se había realizado con la esperada serie de televisión. ¿El motivo? parece ser que la producción no equilibraba lo suficiente su trama legal con la mandanga superheróica que espera parte del fandom. Vamos, que no era más de lo mismo.

El caso es que el bueno de Matt Murdock había quedado huérfano de escribas y directores, pero La casa de las ideas ya ha encontrado sustitutos, y lo ha hecho llevando al pie de la letra su intención de cambiar las cosas en su división televisiva haciéndose con los servicios de un showrunner que, en esta ocasión, ha sido Dario Scardapane, cuyos créditos recientes incluyen la serie de 'Jack Ryan' y la 'The Punisher' de Netflix.

Para encargarse de la realización, Marvel ha tirado de su agenda de gente de confianza y ha vuelto a contratar al dúo compuesto por Justin Benson y Aaron Moorhead, que ya mostraron sus habilidades fuera del panorama independiente en 'Caballero Luna' y que tienen en marcha la segunda temporada de 'Loki'. Si hay alguien lo suficientemente versátil en Hollywood, esos son los responsables de joyas como, 'Spring', 'El infinito' o la reciente 'Something in the Dirt'.

Por el momento, con la huelga de guionistas ya cerrada, pero con los actores y actrices aún en pie de guerra, 'Daredevil: Born Again' no cuenta con una fecha de estreno sobre la mesa. Estaremos al corriente de cualquier novedad al respecto.

Vía | THR

En Espinof: