Vuelven 'Beavis and Butt-Head': el reboot de la serie de Mike Judge llegará de la mano de Comedy Central

'Beavis and Butt-Head', la pareja más gamberra e icónica de la animación underground de los 90, está de regreso. Eso sí, los icónicos personajes de Mike Judge no volverán a MTV. Comedy Central en dos temporadas que serán una reinvención de los personajes.

La pareja basura

El acuerdo, que también incluye opciones para que Judge desarrolle spin-offs y programas especiales adicionales, se produce como consecuencia del intento de expansión de Comedy Central a la hora de mantener su marca de fábrica con la animación para adultos que han mantenido a lo largo de los años con 'South Park', ofreciendo nuevos contenidos atractivos.

'Beavis and Butt-Head' fue un gigante de la cultura pop durante su emisión original en MTV entre 1993 y 1997, reviviendo por última vez en una temporada adicional en 2011. A pesar de las la buena acogida Judge finalizó la serie, en gran parte debido al hecho de que el programa no encajaba con el enfoque de MTV respecto a las audiencias femeninas más jóvenes. Resucitar a los personajes en Comedy Central tiene más sentido.

Además, el canal también trabaja en 'Jodie', un spin-off de 'Daria', que en realidad ya fue un spin-off de un personaje presentado originalmente en 'Beavis and Butt-Head'. Chris McCarthy, presidente del Grupo ViacomCBS Entertainment & Youth, dijo que estaba ansioso por "trabajar con Mike Judge y el gran equipo de 3 Arts nuevamente para duplicar la animación para adultos en Comedy Central. 'Beavis and Butt-Head' fueron la voz de una generación, y no podemos esperar a ver cómo navegan en las aguas traicioneras de un mundo a años luz de la suya".

Lo cierto es que la serie tenía un encanto indeleble, y su adaptación cinematográfica funcionaba como un tiro. Yo mismo disfruté de su versión jugable de los personajes para MegaDrive en su momento, antes de que también asomasen el hocico por los PC del mundo. Chicos, os estamos esperando.