'Wonder Girl': la nueva Wonder Woman brasileña de DC tendrá serie de la mano de Greg Berlanti

El arrowverso está poniendo en marcha una nueva serie de superhéroes. Greg Berlanti está desarrollando para TheCW 'Wonder Girl', un nuevo drama de aventuras creado por Dailyn Rodriguez ('Reina del Sur') que contará las aventuras y los orígenes de Yara Flor, la "Wonder Woman" brasileña.

Si no os suena Yara Flor, tranquilos porque es un personaje de reciente creación. Tan reciente que sus aventuras todavía no se han publicado. Esta nueva Wonder Girl formará parte de 'Future State', el nuevo evento de DC Comics que nos traslada a una nueva generación de héroes en el año 2030 —y que surge de 'Noches Oscuras: Death Metal'—.

Como parte de este futuro, que empezaremos a descubrir entre enero y marzo de 2021, conoceremos a esta Wonder Woman brasileña, descrita como el polo opuesto de Diana. Originaria de Brasil y migrada a Estados Unidos, Flor descubrirá sus ancestrales orígenes como amazona y su rol como una nueva superheroína.

Lo que no está claro es cómo afrontará la adaptación televisiva. Si, al igual que el cómic, la serie estará ambientada en el futuro o si será una exploración de orígenes en el presente en lo que la protagonista empieza a luchar contra las fuerzas del mal.

Todavía sin fecha, de recibir su encargo definitivo para serie 'Wonder Girl' se uniría a un cada vez más variado multiverso televisivo de DC y Berlanti con 'Batwoman', 'Superman & Lois', 'Supergirl' (que concluirá en su sexta temporada), 'The Flash', 'Legends of Tomorrow', 'Black Lightning' y la 'Stargirl' de HBO Max.