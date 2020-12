'Wonder Woman 3': Warner anuncia el regreso de Gal Gadot y Patty Jenkins para cerrar la trilogía del personaje de DC

Con 85 millones de dólares recaudados hasta el momento, 'Wonder Woman 1984' es, después de 'Tenet', el único blockbuster que podrás ver en el cine hasta dentro de una temporada. Aunque las cifras ahora mismo son un misterio con su estreno simultáneo en HBO Max, las negociaciones para una tercera entrega ya están en marcha.

Más Mujer Maravilla

Aunque de cara al fin de semana aún no se había confirmado una tercera parte, ya es oficial. Warner Bros ha dado luz verde a 'Wonder Woman 3' con Gal Gadot repitiendo como Diana Prince / Wonder Woman y Patty Jenkins escribiendo y dirigiendo la película, lo que significa que las aventuras de la amazona están lejos de llegar a su final.

"Vemos que los fans de todo el mundo continúan disfrutando de las aventuras de Diana Prince después del fin de semana de estreno de 'Wonder Woman 1984', así que estamos emocionados de poder continuar su historia con nuestras Wonder Women reales, Gal y Patty, quienes regresarán para concluir la trilogía cinematográfica planificada durante mucho tiempo", dijo el jefe de Warner Bros, Toby Emmerich, en un comunicado.

El lanzamiento de 'Wonder Woman 1984' ha sido innovador, llegando a los cines donde estaba disponible y al streaming de HBO Max debido a la pandemia que casi ha paralizado los cines y la taquilla. Sin embargo, a pesar de este reto, la película recaudó casi 17 millones en los 2100 cines norteamericanos en los que se proyectó. La película también rompió récords en HBO Max, algo que WarnerMedia ha afirmado asegurando que se superaron todas las expectativas.

En cuanto a lo que los fans puedan esperar de 'Wonder Woman 3', Jenkins aseguró que ella y Geoff Johns ya han ideado la historia completa de la película, pero que podría pasar un poco de tiempo antes de que la película llegue a las pantallas: "De hecho, se me ocurrió una historia que nos gustó mucho y la desarrollé con Geoff Johns. ¿Qué haría Wonder Woman ahora en este mundo?", dijo Jenkins.