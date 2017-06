¡Ya es oficial! Universal quiere rodar la película de 'Downton Abbey' en 2018

Hace tiempo que empezó a hablarse de una posible película de 'Downton Abbey', siendo el pasado mes de febrero cuando Julian Fellowes, creador de la serie, confirmaba que estaba trabajando en ella pero sin contar aún con luz verde para hacerla. Desde entonces ha habido varios rumores al respecto, pero ha sido ahora cuando Universal se ha puesto como objetivo 2018 para el inicio del rodaje.

Michael Edelstein, presidente de la división internacional de NBCU, ha aclarado que están trabajando actualmente en el guion, confirmando que la película lleva ya un tiempo en marcha. Su plan es reunir a 20 miembros del reparto de la aclamada serie británica y que en una fecha por concretar del año que viene comience el rodaje. Para ello tendrán que pulir antes el guion y encontrar una fecha que encaje en la agenda de todos ellos. No va a ser tan sencillo.

Recordemos que 'Downton Abbey' llegó a su final en diciembre de 2015 con un especial navideño que varios de sus seguidores consideraron inferior al episodio anterior. Ahora tienen la oportunidad ideal para dejarles un mejor sabor de boca a todos ellos, por lo que solo nos falta esperar que Fellowes esté a la altura de este reto y que no se contente con volver a ese universo aristocráticos para limitarse a ofrecer más de lo mismo.

Ahora la gran duda está en saber quiénes serán los integrantes del reparto de la serie original que volverán para la película, pues por ahora todo son especulaciones -la que no dudo que volverá será Maggie Smith-. Por ejemplo, Laura Carmichael, que daba vida a Lady Edith Crawley, aún no sabía nada al respecto, misma situación en la que se encontraba Sophie McShera, quien interpretaba a Daisy Robinson. No deberíamos tardar mucho en averiguarlo.

