El anuncio más inesperado de la Super Bowl no fue de una gran empresa. Fue de Reddit y lo pagaron los de Wallstreetbets

Si parpadeas te lo pierdes, casi literalmente, pero es todo lo que se podían permitir. Como sabéis, la Super Bowl es uno de los más grandes espectáculos deportivos televisados y, como tal, colar un anuncio en su retransmisión cuesta un dinero inmenso. Algo inasumible para algo que no sea una gran compañía.

Es por eso que el anuncio más inesperado que se pudo ver en la gran noche del fútbol americano fue de Reddit. Sí, la gran comunidad de foros de Internet. Cinco segundos justo después del medio tiempo fue lo que se pudieron permitir en una campaña de recogida de fondos promovida desde el recientemente controvertido subreddit r/wallstreetbets.

Algo que se nota cuando tenemos frases como «una de las cosas que aprendimos de nuestras comunidades es que los que tienen las de perder pueden conseguir casi todo cuando se juntan alrededor de una idea común» o «quizás seas la razón por la que libros de texto sobre finanzas tengan que añadir un capítulo sobre "tendies"».

Una clara alusión al uso de Robinhood, la app de brokers online usada por los redditors para la compra masiva de acciones de GameStop y otras empresas en riesgo de quiebra (AMC Theatres, por ejemplo). Esta compra puso en pié de guerra a fondos buitre de inversión que veían cómo estaban perdiendo dinero por culpa de este movimiento.

Reddit versus Robinhood: una batalla publicitaria

Situación que no gustó nada "al MERCADO" (en mayúsculas, para efantizar), que empezó a presionar para no permitir hacer este tipo de compras de acciones. Robinhood, de hecho, prohibió el uso de estos movimientos en su app, alegando la "volatilidad del mercado". La start up, y otras similares, pasaron de aliadas a enemigas de la noche a la mañana.

Este breve anuncio de parte de Reddit surgió como respuesta al que pusieron desde Robinhood, por lo que se convierte en una nueva escaramuza en la batalla en la que están enzarzados aplicación y subforo. Si bien solo pudieron reunir treinta mil dólares de los casi seis millones que les hubiera costado la producción y emisión de un anuncio completo de treinta segundos, sí que han podido dejarse ver durante el espectáculo.

Desde r/wallstreetbets tienen otra campaña de micromecenazgo en marcha para realizar otro anuncio, esta vez durante la audiencia televisada que ha convocado el Congreso de los Estados Unidos para hablar sobre el GameStonk, nombre por el que se conoce todo este caso.