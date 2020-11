Atresplayer prepara 'Drag Race España': las "reinas del Drag" de RuPaul tendrán versión española

Uno de los realities que podemos considerar tanto "favoritos de fans" como de los Emmy (es vigente campeona de mejor Reality de Competición) es 'RuPaul: Reinas del Drag' ('Rupaul's Drag Race'). Ahora, un decenio largo desde su estreno, el concurso que busca a la mejor transformista llega a España de la mano de Atresmedia.

'Drag Race Spain' será el título con el que World of Wonder producirá junto a conglomerado mediático español la versión local de este concurso que se verá a través de Atresplayer Premium en algún momento de 2021. De momento no tenemos más detalles sobre esta adaptación española.

El formato ya llevaba un tiempo cocinándose en nuestro país, incluyendo algún que otro paso en falso. Como es el caso de 'Reinas', que iba a haber supuesto el regreso de Deborah Ombres a la televisión nacional. Sin embargo no siguió adelante aunque las insistencias en que el programa tendría versión española han seguido siendo insistentes.

El objetivo de 'RuPaul: Reinas del Drag' (que en España se puede ver vía Netflix) es sencillo: encontrar a la siguiente superestrella del drag. Cada temporada tendremos a un grupo de transformistas compitiendo en una serie de desafíos (sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales) en un programa tan festivo como lleno de drama. Una mezcla sensacional que habrá que ver cómo se traslada a nuestro país.