Guapos y guapas en búsqueda del amor (y 25000 euros): así son los diez nuevos concursantes de 'Love Island 2' en Neox

¿Quién nos iba a decir que en 2022 uno de los géneros televisivos más en boga era "gente en una isla liándose con otra gente"? Entre 'La isla de las tentaciones', 'FBoy Island' y 'Love Island', al final va a haber más islas con gente guapa besándose que islas solitarias. La cosa es que Cristina Pedroche ha vuelto a Neox con la segunda temporada de 'Love Island', y ahora podemos conocer a sus diez integrantes, que buscarán llevarse el gran premio del programa: el amor. Y ya de paso, 25000 euros, que nunca vienen mal para acompañarlo.

Vamos a echar un vistazo, primero a ellos: guapos (cómo no), con un ego descomunal (por supuesto) y vídeos de presentación ridículos (no los querríamos de otra forma).

Saúl

Tiene 24 años, es de Barcelona y quién pillara su autoestima: "Si encontrara una chica con mi rostro, vamos. Sin barba, claro, con el pelo largo, a mí me gustaría". El vídeo de presentación de este barbero acaba con un "Si sabéis cómo me pongo, para qué me invitáis", lo que nos indica que es un especialista en memes añejos tirando a canallita profesional.

Alberto

Tiene también 24 años, es de Santa Cruz de Tenerife y tampoco ha nacido con el don de la humildad: "Mis armas van a ser mi simpatía, mi carisma y mi romanticismo, porque a mí a romántico no me gana nadie", comenta mientras enseña unas esposas en una muestra de puro romanticismo. A ver, tiene sentido: se está preparando las oposiciones para ser Policía Nacional. Lo dicho: puro romance.

Alan

Con solo 21 añitos, y llegado desde Guadalajara, Alan tiene pinta de ser un canallita, este sí, digno de Pantomima Full: "Mi primera relación fue con mi profesora de matemáticas, y matemáticas no sé, pero lo que es biología y anatomía del cuerpo humano aprendí bastante". Se las sabe todas. Es reponedor de supermercado e invierte en bolsa, así que no puede evitar hacer el chistecito de que "sus acciones van a subir en la isla". Vaya figura.

Rafa

Con 29 años, y llegado de Valencia, Rafa incrementa el flipamiento general del casting en un cien por cien: "Me suelen decir el 99'9 porque nunca fallo". Ya, bueno, habrá que preguntar a ese 0'1. El muchacho es vigilante de seguridad y en su vídeo de presentación hace como que dispara a la cámara con el dedo, para dejar claro que donde pone el ojo pone la bala. Mujeres, me gustáis.

Mauricio

29 años y un cuerpo escultural (como todos, claro), Mauricio viene de Argentina, así que no puede evitar comentar que si fuera comida sería un asado. "Si alguna isleña me quiere comer, aquí estoy", dice mientras se muerde el labio inferior. Ojalá quererse tanto como estos señores.

Y claro, ellos están acompañados por ellas, tan dulces y tan bellas, tan exigentes como fogosas. Bueno, en fin, lo mismo que en la primera temporada. Estas son las muchachas que acompañarán a los hombres en esta fantasía hetero:

Paola

21 años, tudelana y cubano-navarra de nacimiento, viene de zona de huerta "pero para llevarme al huerto a mí está un poco complicado porque no soy una chica fácil". Antes de entrar en la isla trabajaba en una tienda de trajes de caballero y estudia derecho, aunque solo saca sobresalientes "en salir de fiesta". No nos lo olíamos en absoluto, Paola.

Lara

También tiene 21 años, es entrenadora de gimnasia rítmica infantil en Cádiz y le ha ido regular en el amor por culpa de los celos. "Yo cuando me intentan controlar me rebelo, cuando no quieren que salga de fiesta, salgo el triple, ¿no quiere que me ponga una falda corta? Más corta me la pongo". Amiga, si no quiere que salgas de fiesta y que te pongas lo que quieras ponerte, no es cuestión de rebelarse, sino de huir lo más rápido que puedas.

Lorena

25 años, de Santa Cruz de Tenerife y Miss Gold España, que aparentemente es algo que existe. "Guapa con corona", dice que es, pero por suerte es más cosas: trabaja desde hace seis años en unos grandes almacenes, estudia Nutrición y dietética, entrena boxeo y pool dance, es monitora de sala y le gustan los chicos morenos, altos y carismáticos, que le aporten, que sepan bailar y no aguanta la limpieza, la prepotencia ni a los machitos. Toma perfil de Tinder.

Dei

29 años, lituana de adopción española desde los diez años. Su nombre completo es Diamante y lo aprovecha para dejar claro que lo de los problemas de autoestima es algo que tampoco va con ella: "Soy un diamante en bruto". Ha trabajado de modelo, de jefa de rango en Dubai y ahora como pretendienta en 'Love island'. Lo que se llama alguien ecléctico.

Yaiza

24 años, de Málaga y apodada "la rompecorazones". Entre el 99'9 y la rompecorazones, vaya festival de sobrenombres forzados. Está convencida de que tal y como bailas así eres en la cama, y como ella es bailaora flamenca, pues suma dos y dos. Los que somos incapaces de aprendernos dos pasos de baile seguidos pues ya nos tomamos la indirecta, Yaiza.

Estas son las personas que van a vivir dentro de la isla, y las parejas ya están formadas: Saúl y Lorena, Rafa y Dei, Mauricio y Paola, Alberto y Yaiza, y Alan y Lara. O bueno, esto era así hasta que llegó un nuevo pretendiente, Luis, un operario químico que llega a los treinta años, viene de Colombia y promete revolucionar las cosas. Para calentar un poco más las cosas, los concursantes tendrán un botón rojo que podrán pulsar para pedir la expulsión de uno de sus compañeros.

'Love Island 2' ha cogido todo lo que funcionaba en la primera parte y lo ha multiplicado por veinte para convertirse en el programa perfecto para esos meses de verano en los que las neuronas están fundidas por el sol. ¿Triunfarán estos solteros en el amor (y en llevarse 25000 euros)? Solo el tiempo lo dirá. ¡Que empiece el juego!