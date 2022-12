"Qué guarro, es un asqueroso": Tania se escapa de su villa de La Isla de las Tentaciones 5 y boicotea la hoguera de los chicos para ver a Samu

'La isla de las tentaciones 5' está a punto de llegar a su final, y las sensaciones están a flor de piel. Vamos, que solteros y solteras están a la que salta. Si en su momento fue Javi el que salió corriendo en busca de Claudia, ahora es Tania, en pleno momento romántico con Hugo, la que sale a toda velocidad en búsqueda de Samuel, buscando respuestas en todo lo que ha visto. Spoiler: sale mal.

Es un despechado

Casi desde que llegó, Tania se quedó prendada de Hugo, que la sedujo llamándola -ay- "cotufita". Con él se ha besado de una y mil maneras, ha estado prácticamente de novia, ha tirado el anillo a la piscina y anunciado su divorcio... Y, mientras tanto, Samuel ha sufrido en cada hoguera. Sin embargo, desde el primer minuto, la concursante ha estado convencida de que lo de ella estaba estupendamente bien y él era un sátiro.

Claro, lo peor ha sido ver que sus elucubraciones mentales eran finalmente reales: después de ver a Samu besando (y acostándose con) Elena, no ha aguantado más. Durante la hoguera de los chicos, ella se ha escapado de su villa exigiendo ver a Samu mientras murmuraba "Qué guarro, es un asqueroso, es un despechado, yo no llegaría a ese punto".

Sandra, rápidamente, obliga a los chicos a abandonar la hoguera a toda velocidad. Javi, claro, cree que es Claudia, pero solo en su cabeza es así de espectacular. Tania, después del show, volvió a la villa llorando y afirmando "Samu ha pasado todos los límites, me va a costar mucho hasta mirarle a la cara". Ella dice que necesitaba hablar las cosas en persona, y tiene cero unidades de arrepentimiento.

Por supuesto, la huida tiene castigo en 'La isla de las tentaciones 5', pero hasta la hoguera final no sabremos lo que van a decirse. No hay pronóstico muy positivo, eso sí. Si creías en el amor, este definitivamente no es tu programa.