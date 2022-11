"Es televisión, no es real". Patricia Conde explica su polémica salida de 'Masterchef Celebrity'

Ya en su momento, la primera expulsión de Patricia Conde en 'Masterchef Celebrity' causó bastante revuelo y luego fue repescada. Tras la emisión del penúltimo episodio, Conde ha explicado la actitud que le costó el billete a la final.

En la última prueba de exteriores de 'Masterchef Celebrity', Patricia Conde comenzó a agobiarse y tuvo que abandonar las cocinas. Pese a que luego volvió, la presentadora parecía haber tirado la toalla y los jueces se lo reprocharon y lamentaron no haber elegido a sus compañeros Isabelle Junot o Nico Abad para ocupar su lugar en la final.

Hoy, la ya exconcursante compartió a través de sus redes unas palabras sobre su experiencia en el concurso y sobre la presión que sintió en el momento, por la prueba en sí pero también por la gente del propio programa:

Un día nos dijeron “esto es un show, no un programa de cocina”. Ha habido amor, ha habido guerras, yo siempre he sido partidaria del amor y del humor. Y cuando me gritan o no me tratan bien, no lo sé gestionar. Realmente me bloqueé ante tanta presión, no solo la del cocinado, sino la de toda la gente que tenemos en frente dando órdenes y sobre todo de lo que dirán de nosotros en redes sociales después. Que ya sabéis algunas terribles consecuencias.