Adrián cuenta al resto de su villa que Keyla y él han llegado al "final" pero no al "final final final" en 'La isla de las tentaciones' (y a ella no le ha sentado bien)

Mientras Naomi y Nápoli no paran de dar rienda suelta a la pasión (por llamarlo de alguna manera a ese no parar de sexo continuo), Adrián ha vuelto a acercarse a Keyla. Todo este lío empezó por ellos, al fin y al cabo. El caso es que ha sido la modelo la que se ha acercado al concursante en 'La isla de las tentaciones', le ha empezado a dar besos, ha dormido con él... Y, poco después, ha pasado lo que ha pasado. Que tampoco ha sido demasiado.

Haciendo el koala

Todo empezó la noche anterior: la pareja empezó a bailar, ella se puso encima de él en la fiesta, como montándole, y Adrián no se calló respecto a sus sentimientos: "Decir que Keyla es atractiva y un cañón es como decir que todos los días sale el sol, es algo obvio". Eso sí, todo ello sin parar de hablar de la clase y el respeto que le debería quedar a Naomi por él. Aquí cada uno a lo suyo.

"Keyla es que me atrae muchísimo", confesaba después de otra ronda de besos más que ha continuado con ella "haciendo el koala" (o sea, poniéndose encima de él) y con un movimiento de sábanas sospechoso pero que no es lo que todos esperábamos a estas alturas. "Debajo de las sábanas ha hecho muchísimo calor. Ay, dios mío", reconocía Adrián en un confesional. Keyla, por su parte, negaba haber hecho nada con él, pero afirmaba que "hubo más acercamiento del que ella esperaba".

Pero la presión de grupo es muy poderosa, y Adrián ha terminado medio afirmando entre sonrisas que llegaron hasta el "final". Aunque no hasta el "final final final". Signifique lo que signifique. Después ha vuelto a aclarar que "Ha habido acto, un poco de tema", pero se agobió (que cada cual se tome el "agobio" como quiera). Y, por lo que sea, a Keyla no le ha hecho ninguna gracia que Adrián vaya por ahí contando su vida privada.

"¿Pero por qué cuentas cosas que no son así? No paso nada más que estar besándonos porque lo máximo que me agarraste fue el culo", le cuenta en privado. Además declara lo que pasó. Vamos, que no tuvo una erección. Después, Adrián va a aclarar lo que pasó y ella se lo agradece. Punto y final. Por ahora.

