Adrián no puede aguantar ver los cuernos de Naomi en 'La isla de las tentaciones 6' y decide tirarse al mar

El drama entre Adrián y Naomi no para: por mucho que el concursante de 'La isla de las tentaciones 6' estuviera convencido de que la iba a ver besándose con Nápoli, no estaba preparado para ver lo que había después. Como él mismo decía, "un beso me dolería, pero si viera algo más... se me caería el mundo encima. Un beso se lo perdonaría totalmente". Se han venido curvas.

El VAR del amor

La primera, en la frente: en la hoguera Adrián vio a Nápoli besando a su novia mientras musitaba "Ahora sí, tío" y anunciaba que se encontraba descompuesto y con la venda del amor ya en el suelo. Aún le quedaba lo peor: "No quiero pensar ni mucho menos que si se han besado ha sido por mi culpa, al fin y al cabo existían los sentimientos y bajo mi punto de vista era inevitable". Un poco influiste, Adrián, no te voy a engañar.

Pero él está convencido de que hay amor, "hay muchísima complicidad, hay muchísima ternura, ni está pensando en mí ni se le espera". Y no sabía hasta qué punto. Tras amenazar con tirarse al mar por sentirse ridículo y panoli, no le quedó otra que cumplir su palabra al ver a su novia llegando a mayores con Nápoli. Y, por lo que hemos visto en el avance, lo que le queda.

"Que yo me piro a mi puta casa, que estoy hasta los cojones, que os den por culo, yo no quiero ver esto, qué asco, nano, qué asco, tío, qué puto asco", agonizaba, mientras una ola le daba en toda la cara repleta de lagrimones. "Es que se ha olvidado de mí. Me voy, joder". Los dramas de las tentaciones.