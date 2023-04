"Ahora estamos supermegabien". Naomi y Adrián dan la sorpresa y siguen juntos después de sus infidelidades mutuas en 'La isla de las tentaciones'

En 'La isla de las tentaciones 6' no son tontos, y han dejado lo mejor para el final. O lo que es lo mismo: el reencuentro de Adrián y Naomi, la pareja que ha dado los mayores momentazos de la edición... Y que, después de "hacer el kamasutra dos veces", siguen juntos por sorpresa absoluta. No será, desde luego, porque sus antiguos tentadores se lo hayan puesto fácil.

Arrepentimientos

Para aclararlo todo, Naomi y Adrián vuelven al momento de la primera hoguera, en el que él creyó ver un beso de ella, que desencadenó el beso de él y el kamasutra de su pareja. Pero tras aclarar que nunca existió ese beso, la relación entre ambos cambió: "Cuando lo vi en el aeropuerto me vinieron buenos recuerdos, buenos sentimientos y tal".

Por su parte, Adrián la ha liado comentando que "si Naomi no hubiera estado en mi vida, podría haber ido a más" con Keyla. Spoiler: a Naomi no le ha sentado bien y ha entrado llorando y pidiendo aclaraciones. Y eso que "Lo tenemos super superado y no hablamos del tema". Por lo visto, lo hablaron durante un mes y se quitaron de rencores. "Ahora estamos supermegabien", comenta la concursante con un léxico que haría palidecer a la RAE.

Pero claro, la experiencia no fue solo la de ellos dos, sino también la de Keyla y Nápoli, que nada más llegar le pregunta a Adrián si piensa algo malo de él, a lo que contesta "¿Pero tú crees que me paso la vida hablando de ti?". Por su parte, el drama de Keyla viene de que no le mandó un solo mensaje a Adrián. O eso dice él: "Tengo las capturas de un texto kilométrico que le mandé a Adrián dos semanas después. En ese mensaje ponía que pese a lo que hubiera pasado tenía mi apoyo pero entendía que no quisiera tener relación conmigo".

Aún quedaba una sorpresa más: los dos tentadores tienen un lío. Bueno, más o menos: se gustan pero aún no ha habido nada entre ellos, algo que causa las risas de la pareja. Nápoli no ha dejado pasar el momento de debilidad para decirle a Adrián que "cuando haya conseguido lo que quiera de ti, te deja". Finalmente, ambos se marchan y Keyla termina abriendo viejas heridas: "Naomi, te espera Nápoli en el baño". Ouch.

Al final, oh sorpresa, resulta que "el amor está por encima de todo" y "no tenemos miedos ni desconfianzas y estamos reforzados". Pues con la amenaza de Sandra Barneda de que "La isla de las tentaciones siempre vuelve" se acaba la edición. Francamente, ya era hora.

En Espinof | Creo que la lenta muerte de 'Sálvame' es la mejor noticia posible para Telecinco... y para la televisión en general