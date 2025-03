David Broncano y Lalachus reaccionan a la resolución de la denuncia por lo de las Campanadas. "El juez dijo que tenía cosas más importantes que hacer"

Como no podía ser de otro modo, al final la denuncia a Lalachus y David Broncano por la estampita en las pasadas Campanadas fue desestimada la semana pasada. La polémica era tan insustancial que hasta anoche no lo mencionaron de pasada en 'La revuelta', y no pudieron sino volver a cachondearse del tema.

"¿Esto qué va a ser delito?"

Cuando Lalachus entró anoche en el plató de 'La revuelta' lo hizo eufórica, porque había descubierto que un estudio realizado a la población española la había situado en una lista como una de las personas/personajes que mejor representan la felicidad (únicamente superada por Bob Esponja, Chiquito de la Calzada, los Reyes Magos y Karlos Arguiñano).

"La semana pasada, se me caló el coche, el del taller me dijo que eran 800 euros y yo feliz, la persona más feliz de España. Hacemos las Campanadas, nos denuncian y yo feliz" bromeó Lalachus para ilustrar el tema, y eso sacó a colación la denuncia que les puso la asociación HazteOir por sacar una estampita de la Vaquilla del 'Grand Prix' en las pasadas Campanadas.

Broncano explicó la reciente desestimación de la denuncia: "Salió la semana pasada, el juez al que se le presentó la denuncia lo miró y dijo: 'Tenemos cosas más importantes que hacer, no molestéis'". "Se ha salvado el papa y vosotros, ¿eh?" bromeó Grison.

"Supongo que recurrirán, pero el juez dijo: '¿Esto qué va a ser constitutivo de delito? A ver, vamos con cosas serias, que hay muchas movidas en España'" zanjó el presentador. Concretamente, la resolución del juez concluyó que el chiste era una "sátira" que se encuentra "dentro de los límites de la libertad de expresión":

"Tenía una intención claramente humorística sin que en ningún momento se haga ninguna mención religiosa, como tampoco aparece la imagen de Jesucristo en el pecho del toro sino solo un corazón y rayos de luz" fue la conclusión de la desestimación.

