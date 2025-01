David Broncano le escribe un mensaje en directo a Bertín Osborne por un tema de caballos. "100 hectáreas para él es el baño"

El público de 'La revuelta' es una parte fundamental del programa y, a menudo, protagoniza los mejores momentos. En el programa de anoche, unos espectadores le pidieron a David Broncano que le preguntara a Bertín Osborne por una finca para caballos... y en cuestión de minutos les encontró una.

"Igual los dos millones hay que reducirlos"

Durante el programa de anoche de 'La revuelta', en el que los invitados principales fueron C. Tangana y Yerai Cortés (ya que, finalmente, no se emitió la anunciada entrevista con Marc Giró), se produjo un momento muy particular en el que unas personas del público le pidieron a David Broncano que contactara con Bertín Osborne.

Esas personas tenían un santuario de caballos y estaban en busca de un lugar más espacioso para tenerlos a todos: "Estamos buscando una finca de 100/150 hectáreas". "Eso es pequeño para Bertín. 100 hectáreas para él es el baño" bromeó él y accedió a darle un toque: "Se lo pregunto, yo me llevo bien con él".

Broncano sacó el móvil y le mandó un mensaje a Bertín Osborne, preguntándole si tenía una finca de esas características. Durante la entrevista a los invitados, el presentador recordó que el madrileño incluso le regaló un caballo: "Pero porque no estábamos todavía en TVE, si no, no se lo regala" apuntó Grison.

Finalmente, le llegó un mensaje con la respuesta de Osborne: "Por Madrid, ni idea, pero si tienen compromiso, puedo hacer un par de llamadas". A los tres minutos ya las había hecho e incluso había encontrado una finca con esas características: "En El Espinar, casa muy buena, 450 metros, casa de invitados, boxes para 10 caballos, 1,6 hectáreas, dos millones de euros".

Las personas que habían hecho la petición rieron ante semejante desembolso y Broncano les aseguró que les pasaba el contacto, para luego leer en voz alta la respuesta que le envió al susodicho: "Bertín, me dicen que luego hablan contigo, que igual los dos millones hay que reducirlos a 200.000, pero muchas gracias por preguntar".

