Espinete vuelve a TVE para concursar en 'El Cazador Stars'. Así ha sido el paso de Chelo Vivares por el programa de TVE

El pasado viernes 31 de enero se vivió un programa muy especial en 'El Cazador Stars', ya que contó con la presencia de algunas de las actrices de 'Barrio Sésamo'. Como no podía ser de otro modo, entre ellas estaba Chelo Vivares, la actriz que iba dentro de Espinete.

Cazando a Espinete

El programa del viernes pasado de 'El Cazador All Stars' arrancó con la recordada sintonía de 'Barrio Sésamo' y no por cualquier motivo: el concurso contó en su plantel de concursantes con Chelo Vivares, la actriz que puso la voz a Espinete, Ruth Gabriel, una de las niñas de la serie (que además empezó en 'La cometa blanca'), e Isabel Castro, que daba vida a Ana.

Ruth Gabriel, actriz de 'Barrio Sésamo'

Intentaron hacerse con el bote de 29.000 euros para donar a una ONG y, en varios momentos durante el programa, Espinete hizo acto de presencia en los que Vivares se escondía y podíamos escuchar la voz del simpático erizo, como si nunca se hubiera ido de nuestros televisores. Gorka Rodríguez le preguntó cómo era enfundarse el traje de Espinete y ella le confirmó que tenía su intríngulis:

"(Era complicado) porque aguantaba más tiempo del debido sin poder respirar bien. Mi marido Juan, que hacía de Chema, se enfadaba conmigo porque me pasaba del tiempo. Pero era un personaje muy agradecido y al que sigo agradeciendo después de 40 años".

Le llegó el turno de contestar las preguntas en un minuto y la actriz logró acumular 1.200 euros: "Muy bien, Chelo. Has arrasado" la felicitaron sus compañeras. "No me lo creo" exclamó Vivares patidifusa. Cuando le tocó enfrentarse a Erundino, el cazador de ese programa, le dijo: "Haz lo que debas, siempre cumple con tu deber". "Exactamente, lo aprendí en Barrio Sésamo" le contestó él.

Pese al nerviosismo, Vivares logró asegurar 600 euros y volvió a la mesa como primera finalista de programa, junto a su peluche de Espinete. Finalmente, todos pasaron a la caza final pero no pudieron conseguir el bote porque fueron cazados por Erundino.

Además, el cuarto integrante de los concursantes fue Bob Pop, que repetía del programa anterior: "Mi personaje favorito de Barrio Sésamo era Coco, que me enseñó la lucha de clases: Arriba y abajo". Además, al actor y guionista también le salió una pregunta muy curiosa sobre la mítica serie: "¿Qué famoso presentador de TV puso voz a Epi?", cuya respuesta resultó ser Jordi Hurtado, que le puso voz durante un tiempo en los 90.

En Espinof | Qué fue del actor de Don Pimpón, de compañero de Espinete en 'Barrio Sésamo' a 'Los mundos de Yupi' y trabajar con Almodóvar

En Espinof | Las mejores series animadas de 2024