"Si están viendo esto es que algo ha pasado". David Broncano hace una inesperada revelación sobre el "atemporal" programa de Juan Dávila

Si bien 'El hormiguero' comenzó anoche con reposiciones, 'La revuelta' sí que emitió un programa "nuevo" pero con truco: tal como le contó David Broncano a Juan Dávila, el invitado de la noche, el programa estaba pensado para guardarse en la recámara y en realidad se grabó hace tiempo.

"Hoy el programa es atemporal"

Además del músico Abraham Cupeiro, el cómico Juan Dávila visitó como invitado 'La revuelta' en un programa que se salía de la tónica habitual: "¿La gente sabe lo que pasa con el programa de hoy? ¿Tú lo sabes?" planteó Broncano y Dávila se pensó que se refería a otra cosa: "Que el invitado no iba a ser yo".

El presentador le especificó que no era esa la razón sino otra: "Si la gente está viendo esto en casa es que algo ha pasado. El día que se está grabando esto físicamente, hoy se emite otro programa. Lo que estamos grabando hoy es una cosa que se puede emitir en los próximos meses".

"O no" apuntó el cómico y Broncano rio: "Si mueres tú, no lo emitimos, claro". Le preguntó si quería que se emitiera incluso en ese caso y él continuó con la broma: "Sí, hay que aprovechar mi muerte como sea, que eso funciona". "Se va a emitir esta temporada, pero no sabemos cuándo" puntualizó el presentador.

Tras esto, Dávila incidió de nuevo en que le habían llamado como sustituto de un invitado que había fallado a última hora y Broncano no pudo sino reconocerle el mérito: "A Juan hay que ponerle un monumento. No solo vienes para un programa que no sabes cuándo se emitirá. Hoy el programa es atemporal. No se sabe si ahora mismo es otoño, primavera o qué".

"Esto se puede estar emitiendo en noviembre o en febrero" dejó caer él. "Puedes desear feliz verano o buenas navidades" bromeó Ricardo Castella. En redes, muchos usuarios ya habían deducido que algo pasaba, señalando la falta de ciertos elementos en el escenario y sobre la mesa, además de los pósters. Siguiendo estas pistas, podemos deducir que se grabó sobre noviembre o diciembre de 2024.

