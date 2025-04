Leire Martínez se sincera con David Broncano sobre su polémica salida de La Oreja de Van Gogh. "Estos meses has estado preparando la venganza"

Cuando Leire Martínez se presentó en 'La revuelta' para hablar de su primera canción en solitario, era de esperar que saliera a colación el tema de su polémica salida de La Oreja de Van Gogh. La cantante reveló que "se ha quedado a gusto" con este nuevo tema, en el que le regala unas cuantas pullas a su exgrupo.

"Podría haberla llamado 'Me cago en tus muertos'"

Leire Martínez presentó 'Mi nombre' en 'La revuelta', a falta de tener el disco completo, que todavía estaba en proceso. David Broncano le preguntó directamente cómo había sido el momento en el que le dijeron que estaba "nominada para ser expulsada de LOVG": "Estos meses has estado preparando la venganza" apuntó él con humor.

Martínez hizo retrospectiva de su permanencia en el grupo (17 años, frente a los 12 que estuvo Amaia Montero), y de cómo había estado centrada en su nueva trayectoria en solitario desde que lanzaron el comunicado de que ya no estaba en LOVG allá por octubre de 2024:

"Yo tenía más información, sabía cuál era la situación dentro del grupo, no es que a mí me pillara por sorpresa ese comunicado. Me llamó la atención que generara tanto revuelo mediático, me alegró ver que la gente todavía se da cuenta de la letra pequeña".

"He leído la letra de la canción nueva y es 'Cruz de navajas', un apuñalamiento" confirmó Broncano. "Sale hasta Piqué" se cachondeó Grison. "¿Han votado entre ellos?" preguntó el presentador, respecto a la decisión de sacarla del grupo, y ella le dijo que no podía ni confirmar ni desmentir porque no había hablado de esto con el resto de integrantes del grupo: "(Si se ha hecho) no he estado presente en la votación". "Orden del día: chutar a Leire" bromeó él.

"Estoy muy ilusionada con este nuevo proyecto, aunque esta es una etapa que todavía tengo que cerrar. En 17 años no me han parado tanto por la calle para abrazarme" reveló la cantante, y concluyó explicando cómo intentó escribir temas sobre cosas diferentes, pero al final decidió volcar todas sus emociones en esa nueva canción (que cantó al final de la entrevista):

"Me he quedado a gusto. Me di cuenta de que la cabra tiraba al monte y me dije: '¿Por qué no voy a validar esta emoción? Lo voy a soltar todo'. Y menos mal que lo hice. No nació como una canción sino como un ejercicio terapéutico, pero es que sonaba muy bien. Podría haberla llamado 'Me cago en tus muertos'. Sabía que daba igual de qué hablara, todo el mundo me iba a preguntar por lo mismo, pues hablemos todos de lo mismo y 'pongo a Dios por testigo' de que este capítulo yo lo cierro aquí".

