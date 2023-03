"Estoy esperando lo peor: meneíllo". Naomi entra en modo drama y se autoconvence del engaño de Adrián en 'La isla de las tentaciones 6'... aunque no haya imágenes para ella

Desde que Adrián besara a Keyla, Naomi ha entendido que tiene vía libre para hacer todo tipo de cosas con Nápoli, convencida que su novio estaba ya teniendo sexo con la concursante. Es, al menos, lo que esperaba al sentarse en la hoguera, imágenes de su novio enamorado de su tentación: "No va a conseguir que me hunda", decía segura, antes de saber... Que no hay imágenes para ella. Ups.

Trusqui-trusqui

Todos sabemos lo que significa que no haya imágenes de tu pareja en la hoguera: que a 'La isla de las tentaciones' se le acaba el morbo, y eso no puede ser. Pero Naomi iba tan convencida de que esperarse "lo peor: meneíllo" y de que su novio había "roto todos los pactos que teníamos desde el día uno", que la realidad no iba a empañar su visión del asunto.

Y es que ya le valía con haberlo visto de fondo: "Como lo he visto todo el rato con Keyla, en la cocina, en el comedor, en todos los sitios... solo cabe la opción del trusqui trusqui y del guarreo". Vamos, que la realidad no iba a cambiar su relación con Nápoli, ampliando un poco el motivo por el que la pareja no funcionaba: ya le pilló una conversación con otra chica. Todo sanísimo.

Naomi ha decidido que, en el fondo, es mejor no ver a su pareja teniendo sexo por muy mentalizada que estuviera. Sandra ha intentado que entre en razón y que entienda que si no hay imágenes es porque no ha pasado nada. ¿La reacción final de Naomi? "A lo mejor se la ha follao y no quieren que me de aquí un shock anafiláctico". No hay mayor ciego que quien no quiere ver.