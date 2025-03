Eva Soriano desvela a David Broncano su experiencia más surrealista ligando. "No sé quién eres y no vamos a ir a cenar"

Además de la cantante Nia, Eva Soriano también se pasó por 'La revuelta' para presentar su nuevo monólogo. La cómica estuvo charlando con David Broncano de cómo ahora algunos chicos "ligan raro" a raíz de la extraña anécdota de cuando intentó ligar con ella un señor casado.

"Escuchan podcasts de cómo ligar, como si fuera un deporte"

En la entrevista a Eva Soriano en 'La revuelta', la cómica recordó una anécdota algo surrealista de una vez en la que "un chico anónimo de Ciudad Real" se acercó a ligar con ella y pensó que sería una táctica infalible decirle que estaba casado:

"Hace poco tuve un encuentro con un chico casado. No un encuentro sexoafectivo, sino que me vino a ligar. Me dijo: 'Soy de Ciudad Real, tú no lo sabes, pero vamos a cenar juntos'. Le dije: 'No sé quién eres y no vamos a ir a cenar', y dice: 'Tranquila, que yo estoy casado. Vamos a cenar y ya. Te voy a esperar fuera'. Y yo: '#Policía'. Estábamos en una discoteca, yo estaba con mis amigas. Luego salí fuera y estaba (el tío), pero me hice la longuis".

Eva Soriano celebró su 35 cumpleaños en 'La revuelta'

En relación a este tema, David Broncano le preguntó si había notado un empeoramiento de las técnicas de ligue y ella le respondió con humor: "Yo creo que los chicos están descolocados, no saben qué táctica (usar para ligar). De repente es como 'El Hombre y la Tierra', aparecer de repente, (dar un) susto...".

"Han cambiado unas cuantas claves sociales y hay muchos chavales que están como en un cambio de época, como el paso de los cazadores recolectores a la agricultura" apuntó el presentador y Soriano coincidió.

"En lugar de desarrollar la empatía entre humanos y pensar qué me gustaría a mí que me hicieran si quisiera que ligaran conmigo, lo que hacen es un bloqueo y la cosa más absurda que se les ocurre (como): '¿Por qué no le envío una foto de mi pene?'". Broncano le dio su propia teoría sobre el asunto: "Se están escuchando los chavales muchos podcasts de gente que te explica cómo ligar, como si fuese un deporte. No funciona, en general". Y Jorge, el virgen, dio fe de ello.

