Un excolaborador de 'El hormiguero' revela su peor experiencia trabajando en el programa. "Te censuran todo el rato"

Ha llovido bastante desde que se estrenara 'El hormiguero' en 2006 en Cuatro. Muchos de los colaboradores que han ido y venido de este programa cuentan experiencias de todo tipo. En el caso de Jesús Manzano, exguionista del show, reveló que le recortaban la mayor parte de los chistes y que una vez la lio por mencionar una marca.

"Ni me lo leí y se lio gorda"

Jesús Manzano fue guionista durante nueve años de 'El hormiguero' y en una entrevista reciente en el podcast 'Rockanrollas' explicó cómo fue su experiencia trabajando allí. "¿Te han censurado algún chiste en TV?" le preguntaron y él contestó que eliminaban la mayor parte de los chistes y se quedaba en un texto "que no tenía gracia":

"Sí, en TV te censuran todo el rato todo. Tú das el guion de tu monólogo y te dicen: 'Esto no porque dice una marca, esto no porque dice un nombre propio que puede ser posible invitado de 'El hormiguero', esto no porque este es amigo mío, este tiene palabrotas, este es un poco sexista, este es un poco racista... lo que sea. Te quitan todo y te dicen: 'Lo demás, sí'. Y lo demás no tiene gracia".

Jesús Manzano en 'El hormiguero'

Además, Manzano relató una de sus peores experiencias trabajando en el programa, en la que le aprobaron un guion en el que se mencionaba una marca, pero luego lo modificaron sin avisarle directamente y se lio parda:

"Una vez, le pasé (a Pablo Motos) un monólogo donde se hacía un chiste sobre una marca. Él me lo aprobó pero el propio miércoles, cuando se volvió a revisar el guion, lo tachó y dijo: 'En vez de mencionar la marca, di esto genérico', pero no me lo dijeron a mí. Yo ni me leí (el nuevo guion) porque me lo sabía de memoria y se lio una gorda. Después de hacer el monólogo, subí a la redacción, llega Jandro y me explicó que la marca llamó a las 23:00. Me dijeron que habían amenazado con quitar 300.000 euros a Atresmedia (me invento la cifra)".

Para remediarlo, tuvieron que eliminar el monólogo de redes sociales y el programa de servicios a la carta: "Al final, la dirección se portó bien conmigo. Pablo Motos y Jorge Salvador me dijeron: 'No vuelvas a hacerlo, lee el guion y no escribas marcas'. Pasé una semanita mala".

