'First Dates': a la soltera de Carabanchel no le gusta cómo besa su cita. "A mí las babas, no"

Hay un momento de inflexión en todas las citas de 'First Dates'. Laura y Lautaro estaban teniendo una velada agradable pero, a la hora de besarse, a ella no le gustó que la dejara llena de babas.

Juego de roles

Laura tiene 30 años, es de Carabanchel, estudia y trabaja como educadora infantil. Se presentó presumiendo de su éxito: "El fin de semana pasado me lié con tres pero solo me llevé a uno a casa, y no a la mía, a la de mi amiga". Dijo que le había ido "regulinchis" en el amor porque siempre le acababan siendo infieles.

Lautaro es argentino, vive también en Madrid, tiene 28 años, estudia Administración y Dirección de Empresas y es gestor comercial. Contó que llevaba poco tiempo en España y, al ver a Laura, le pareció una chica muy guapa y le hizo gracia el parecido de sus nombres.

Hablando sobre el deporte, Laura reconoció que era muy futbolera y del Atleti, al contratio que Lautaro, ya que no le caía muy bien Simeone. A ella se le torció el gesto al saberlo: "Ha criticado a mi Cholo y con mi Cholo no se mete nadie".

En cuanto a relaciones, Lautaro contó que solo había tenido una como tal y encima a distancia. Ahora buscaba algo serio, a quien dedicarse en cuerpo y alma. "Me parece de los típicos chicos que no ha cometido ningún error en su vida, es demasiado bueno" pensó ella.

Lautaro dijo que solía ser activo en el sexo y que le gustaban los juegos de rol: "Médico-enfermera, enfermera-paciente, policía-ladrón...". En el reservado, se dieron un beso que desechó cualquier posibilidad de futuro entre ellos: "No me ha gustado, es que eso de las babas, no" dijo ella.

Sin saberlo todavía, Lautaro respondió que sí a tener una segunda cita con ella, porque se había quedado con ganas de conocerla mejor. Laura fue con la verdad por delante y dijo que no, ya que no le había gustado físicamente.

