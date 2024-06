'First Dates', a la soltera de Madrid no le gusta el pelo roquero de su cita. "Tengo otro concepto del cuerpo de la mujer"

Aunque 'First Dates' no sea 'Got Talent', muchos solteros no pueden evitar la tentación de demostrar su talento en su cita. En el caso de Flores, se fue con la guitarra de aquí para allá pero no fue eso lo que le hizo ganarse a María.

Rock of ages

Florentino "Flores" tiene 75 años, es músico y vive en Cáceres: "Soy roquero de pura cepa y pionero del rock español". Contaba que "pagó un precio muy alto" por la vida que llevaba antes, pero todo cambió cuando descubrió el evangelio. Buscaba a una mujer no necesariamente roquera, pero sí que tuviera "mucho amor por la vida".

María es empresaria jubilada, madrileña y tiene 68 años. Su exmarido era Fortu, el excantante del grupo de heavy metal Obús. Cuando llegó al restaurante, pilló a Flores en pleno solo de guitarra y "casi la mata" cuando estampó el instrumento contra el suelo para rematar la actuación.

"Está bien físicamente, pero yo tengo otro concepto del cuerpo de la mujer" pensó Flores. Lo que sí le gustó más fue la chaqueta con tachuelas de María, ya que le encantaba todo el tema de la ropa y cómo combinarla. Le reveló que su grupo se llamaba Eva Rock, por sus connotaciones bíblicas.

Él hizo honor a su nombre y comenzó a echarse flores por haber sido de los únicos que hacían rock en su época. Ante semejante perorata, a María no le daba ni tiempo a hablar: "Si tenemos una segunda cita, voy a llevar una hoja y voy a establecer turnos de cinco minutos".

"El pelo de este señor es una cosa... parece que ha metido los dedos en el enchufe" pensó ella, pero Flores no tenía ninguna intención de cortárselo. "Yo ya me he cansado un poquito de los músicos, todos van a lo mismo" concluyó María.

A Flores se le desencajó la mandíbula cuando ella le reveló que había sido esposa de Fortu, que era su ídolo. Si bien al final María decidió ignorar lo que no le había cuadrado y darle el beneficio de la duda en una segunda cita, él la rechazó por no ser "su estilo de mujer".

En Espinof | Este es el dinero que cobran los solteros de 'First Dates' en cada programa del reality de citas

En Espinof | Las 13 mejores películas de 2024