'First Dates': este taxista de Mallorca se viene muy arriba en su cita. "Soy feo pero buena persona"

A veces, la primera impresión no es lo que cuenta. A Catalina no le pareció atractiva su cita en 'First Dates', pero al final cayó rendida antes la simpatía de Juan y sus ganas de hacer dieta.

La dieta del cucurucho

Juan nació en Córdoba pero vive en Mallorca y tiene 52 años. Le encantan las cosas típicas de España, como el flamenco o la comida: "Soy feo pero buena persona". Trabaja como taxista y presume de usar su "inglés de la calle" para ligar con las clientas. Vino buscando pareja porque las mujeres le parecen "lo mejor de la vida".

Catalina también es mallorquina, tiene 54 años y es cocinera. Dice que a partir de los 50 es difícil encontrar a una persona que sea "más o menos normal", porque "hay mucho tarado". Al ver a Juan, no le gustó físicamente, aunque él sí que pensó que ella tenía cara de buena persona.

Durante la cita, Catalina se sinceró y confesó que tiene problemas para retener datos en la cabeza (de hecho, hasta se le había olvidado el nombre de Juan). Esto se debía a que padece apneas nocturnas y utiliza una máquina para dormir desde hace año y medio.

Juan también quiso ser franco y le contó que había engordado unos cuantos kilos porque "se había dejado un poco". Ella enseguida se ofreció a ayudarle a comer sano y ambos coincidieron en ser de buen comer.

Pero con lo que se ganó definitivamente a Catalina fue diciéndole que quería una mujer para disfrutar y no para que fuera su criada: "No soy ama de casa, empecé a cocinar por el confinamiento". "Yo sé hacer de todo y me lo hago solo" aseguró él.

Estaban tan a gusto en la cita que hasta se dieron un beso. Finalmente, Juan se mostró muy contento porque le había parecido una mujer natural y que valía mucho. Catalina coincidió en que hacían un buen equipo y bromeó diciendo que tendrían que empezar la dieta del cucurucho.

