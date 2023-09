'First Dates': la soltera de Toledo sigue sin tener suerte en el amor. "Te la meten por el ombligo si hace falta"

La vida es una tómbola, también en 'First Dates'. Mamen no tuvo suerte con su primera cita en el programa y lo volvió a intentar con Israel, que no es que fuera un horror pero lo vio demasiado paradito e inexperto.

A la segunda no va la vencida

Mamen tiene 33 años, vive en Toledo y tiene una tienda de ropa. Es la segunda vez que viene al programa porque en la primera "se comió un mojón". Dice que desde entonces sigue sin irle bien en el amor: "Los tíos están todos salidos, les da igual dónde meterla. Te ven el agujero del ombligo y te la meten por ahí si hace falta".

Israel es oriundo de Ávila, tiene 30 años y trabaja en la construcción. Dice que no sale de casa sin colonia y que tiene cuatro pilares en la vida: "Ser de derechas, taurino, cristiano y del Atleti". Al ver a Mamen, le pareció un pibonazo, aunque ella no pensó lo mismo de él.

Israel estaba nerviosísimo y Mamen intentó relajarlo cogiéndole de las manos para ponerse a rezar. Él estaba encantadísimo de la vida al verla tan devota que, cuando se enteró de que era una broma, no pudo evitar decepcionarse. "Le veo superempanado, al pobre" observó ella.

Israel le confesó que no ha tenido muchas alegrías en el amor porque siempre sale con chicas más jóvenes que él y son "más paraditas", ahora buscaba una chica "que esté por encima de él".

Mamen le contó que había cortado con sus exparejas por problemas de compatibilidad y le dejó claro que no iba a acabar con un amargado ni un soso. Para su disgusto, tras esto él le dijo que no le gustaba bailar (aunque luego lo medio arregló diciendo que era DJ).

Cuando ella le preguntó por su fantasía sexual, a él le dio vergüenza contarla: "¿Se te sigue levantando?". En la decisión final, Israel no dudó en darle una segunda cita porque estaba encantado con ella y le había parecido muy "chicharachera". Por su parte, Mamen rechazó la propuesta porque pensaba que "se merecía algo más".

En Espinof | Las mejores películas eróticas de todos los tiempos