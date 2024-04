'First Dates', la soltera de Madrid no puede creerse la confesión de su cita. "Era un Pink Floyd con dinero"

Quien sea que haga los castings de 'First Dates' está claro que busca gente que dé un buen espectáculo. José Luis entró moviéndose más que un muñequito para el salpicadero, pero su energía no avasalló a Elena, que al menos se lo pasó bien.

Ritmo de la noche

José Luis tiene 57 años, vive en Madrid y trabaja como comerciante. Dice que es una persona muy nerviosa y que lo único que le relaja son las manualidades: "En mi época, era un pimpollito, un Pink Floyd con dinero". Carlos Sobera le preguntó por lo más raro que había vendido y él le dijo que consoladores: "El cubano, el torpedo, el colibrí...".

Después de casi arrancarle un brazo a Sobera, llegó su cita: Elena, madrileña, 55 años y profesora de teatro: "En el amor me va fatal. O soy espectacular y doy miedo, o soy imbécil y no encajo con nadie". Al verle, ella pensó que José Luis no encajaba en absoluto con ella.

Él le regaló una cajita y dentro había una figura de un pavo real que hacía lucecitas: "Me has dejado sin palabras" dijo Elena, que se rio para disimular que le había parecido un poco espantoso. También se tomó bastante bien que él no parase de tocarlo todo.

Cuando ella le preguntó por relaciones anteriores, él le dijo que muchas le habían engañado: "Yo también he engañado pero con educación" apuntó José Luis, y Elena no pudo contener la risa ante semejante despropósito.

Otra cosa no, pero a Elena le alegró la tarde ver que él le ganaba a charlatán. Eso sí, no esperaba lo que José Luis le confesó: "Jamás me he leído un libro. No me sé el abecedario, ni el Padre nuestro". Le preguntó sobre sus gustos musicales y él se levantó de repente para empezar a darse golpes en el pecho: "Flamenquito hasta morir".

Aunque Elena había pasado un rato muy divertido conociéndole, tenía claro que no quería una segunda cita como pareja con José Luis. Él bromeó sobre la "gran decepción" de haber sido rechazado, pero al final coincidió en la falta mutua de feeling.

