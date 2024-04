'First Dates', una soltera de Valladolid solo puede pensar una cosa de su cita. "La barriga no me gusta nada"

Aunque no son pocos los solteros de 'First Dates' que le hacen la cruz a su cita por el aspecto físico, no siempre tiene por qué ser así. A Encarni le disgustó mucho la tripa de José Luis, pero luego fue capaz de ver que el hombre tenía otras cualidades.

Mariposas en el estómago

Encarnación "Encarni" tiene 73 años, nació en Valladolid pero vive en Madrid y es jubilada, aunque trabajaba de ayuda doméstica. Contó que tenía una enfermedad en los huesos y que llevaba 19 años sin amor, porque su historia con los hombres ha estado llena de vaivenes: "Todos quieren cama y yo no quiero". Buscaba a alguien noble, al que le gustara "un buen vinito".

José Luis tiene su misma edad, también está jubilado y viene desde Collado Villalba (Madrid). Se define como "muy rockero" y acaba de salir de una relación de 52 años. Al encontrarse a Encarni, le gustó lo que vio: "Tela marinera". Mientras que a ella se le iban los ojos: "Tiene mucha barriga".

Él le contó que se había quedado viudo y que era uña y carne con su mujer. A Encarni se le caía la baba de escucharle, gesto que José Luis interpretó como que tenía algo en la barbilla y corrió a limpiarse. A ella "no le gustó nada", que él sacara el móvil en mitad de la cita para enseñarle sus fotos de motero y terminó bastante molesta.

Mientras ella recitaba la lista de atributos que buscaba en un hombre, José Luis decía a todo "Sí soy"... pero ella no podía dejar de pensar en lo mismo todo el rato: "La barriga no me gusta nada". Pese a ello, la reticencia de Encarni se fue diluyendo porque él no paró de dorarle la píldora.

Incluso se atrevió a confesarle a él que no le había gustado físicamente "por la barriguilla", pero que luego al hablar la cosa había cambiado: "Un 74% que sí". Al final, decidió seguir el consejo de su madre, que le decía que "de un hombre, hay que fijarse en el pelo, los dientes, las uñas y los zapatos".

Cuando José Luis le tendió la mano para que le echara un ojo, ya la tenía en el bote. En la decisión final, él se mostró entusiasmado por tener otra cita con ella: "Porque me encantas". Encarni lo suscribió todo y se fueron los dos de la manita.

