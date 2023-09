'First Dates': una soltera de Málaga se ofende con Carlos Sobera. "No te pases ni un pelo"

Los choques en 'First Dates' son habituales, pero no lo es tanto que la bronca empiece antes de empezar la cita. Miranda casi se enzarza en una pelea con Carlos Sobera cuando el presentador pensó que su chihuahua no era muy agraciado.

Amores perros

Miranda es malagueña, tiene 22 años y se ha sacado el título de azafata. Su última relación no salió lo que se dice bien: "Yo estaba en el salón y él en el baño guarrindongueando con otra". Vino al programa con el listón bastante bajo: "Mientras no sea retrasado, de estos homófobos o racistas".

La cosa se lió antes incluso de que entrara su cita, cuando ella le enseñó a Carlos Sobera una foto del amor de su vida, su perrito Bambi. "Esto si es amor porque lindo, lindo..." dejó caer él, y ella le cortó enseguida: "No te pases ni un pelo con mi perro".

José Antonio viene desde San Roque (Cádiz), trabaja como carpintero y tiene 29 años. Dice que es un gran fan de la escalada y que "de todo se aprende". Cuando se acercó a Miranda, ella seguía ofendida con Sobera por decir que su perro era feo. José Antonio intentó calmarla diciendo que era muy guapa y ella pensó que él tenía una bonita sonrisa Vitaldent.

No empezaron con buen pie, ya que a José Antonio no le gustaban los perros "que se pasaban el día ladrando" y ella le dijo que aparantaba mínimo 40 años. Tampoco le convenció que Miranda fuera al gimnasio sin ganas, por obligación. Cuando él habló de escalada, ella dijo que ahí no se metía y que le daría apoyo moral desde el suelo.

Miranda estaba nerviosa y José Antonio le recomendó beber un poco de vino para relajarse. Ella le explicó que era más de zumo de piña porque no bebía alcohol: "El único vino que he probado fue cuando hice la comunión".

A él no le cuadró que Miranda odiase el mar en particular y el agua en general. Ella buscaba a alguien no tan mayor y con "cara de niñato". Como el feeling brillaba por su ausencia, ninguno de los dos quiso repetir la experiencia.

