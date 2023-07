'First Dates': la soltera de Mallorca no deja hablar a su cita. "¡La manguera no es tan larga!"

Cuidado con lo que deseas, porque podría hacerse realidad. En 'First Dates', Fernando buscaba a alguien con quien tener una conversación, lo que no se imaginaba es que no pudiera ni hablar porque su cita no callaba ni bajo el agua.

Incontinencia verbal

Fernando es madrileño, vive de Alicante, tiene 42 años y trabaja como economista en una promotora de viviendas. Le encanta su trabajo y hacer horas extra. Es bastante exigente con las chicas: quiere que sean femeninas y con un nivel cultural parecido al suyo, "alguien con quien puedas hablar".

Romina tiene 39 años, es argentina, vive en Mallorca y está estudiando Administración. La palaba con la que se define es "sexy" y le encanta hacer regalos picarones. Cuando vio a Fernando, le pareció elegante y no le hizo ascos.

Fernando se quedó algo mosca cuando Romina empezó a hablar de lo mucho que le gustaban los viajes y apenas dejaba espacio para respirar: "Nunca sabes si habla demasiado porque ella es así o porque está muy nerviosa".

Cuando ya llevaban un rato largo cenando, las sospechas de Fernando se confirmaron porque Romina no paraba de hablar por los codos: "Habla demasiado. No me deja hablar a mí". Romina le contó que estaba trabajando como dependienta en una gasolinera y le hacían mucha gracia los señores mayores que aparcan lejos para repostar: "¡La manguera no es tan larga!".

Fernando levantó la ceja al saber que Romina no tenía carrera universitaria, sino que estaba haciendo un grado superior y tampoco le gustó demasiado que le apasionaran las discotecas, porque "eso de salir a bailar" no es lo suyo: "Se interesa mucho por expresar cómo es ella, pero no por cómo soy yo".

Romina le vio muy cuadriculado, pero accedió a una posible segunda cita porque habían tenido una "conversación fluida" y se lo habían pasado bien. Fernando se sorprendió mucho de oír esto y al final decidió disimular un poco y achacar a la "falta de feeling" que no quisiera volver a quedar.

