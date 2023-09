'First Dates': la soltera de Santa Fe no puede ocultar el rechazo a su cita. "Me da TOC el escaloncillo de su pelo"

No son pocos los comensales de 'First Dates' que ya le hacen la cruz a su cita desde el principio. Como Montse, a quien no le gustó nada el peinado de Antonio y luego aprovechó cualquier mínimo detalle para seguir haciéndole de menos.

El último mohicano

Montse tiene 24 años, es auxiliar de veterinaria y viene de Santa Fe (Granada). Dice que su cara de buena engaña y que tiene muy mala suerte con los hombres, ya que nunca quieren nada serio con ella pero con otras sí. A Carlos Sobera le contó que tiene muchos animales (hasta pavos reales) y que era como la caja de Pandora: "Tú la abres y no sabes qué te puede salir de ahí".

Antonio tiene 22 años, es auxiliar de enfermería y también granadino. Es muy coqueto y se corta el pelo cada semana. De hecho, pensó que era buena idea ponerse un peinado a lo futbolista pero a Montse le pareció horrendo.

Nada más empezar, ella ya se sinceró con su manía de no poder ni ver las cosas demasiado dobladas (de hecho, le estaba dando TOC de mirar todo el rato el "escaloncillo" de su mohicana).

Hablando de parejas anteriores, se dieron cuenta de que la ex de Antonio era del mismo pueblo que Montse: "Ahora tengo que saber quién es, no me puedo quedar con la duda". Él no quiso explayarse más aunque Montse se olió que había habido cuernos de por medio.

Eso le hizo desconfiar cuando él le dijo que con las relaciones se dejaba fluir, ya que a ella le habían hecho daño y no le apetecía "probar a ver qué tal": o relación seria o a otra cosa, mariposa. "Tienes pinta de mangalea, que te gustan tanto las guapas como las feas" soltó Montse, a lo que Antonio respondió diciendo que sus amigos lo acusaban de exquisito.

Él mintió diciéndole que no querría hacer un trío y ella se lo olió: "Tiene una cara de vicioso que no se la puede quitar". Aunque solo coincidieron en que a los dos les gusta dormir, Antonio se quedó con ganas de una segunda cita. Por el contrario, Montse rechazó completamente la idea porque lo vio muy paradillo. "Tú te lo pierdes" le dijo él. "Eso espero, perdérmelo" zanjó ella.

