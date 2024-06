'First Dates', la soltera de Valencia se queda boquiabierta ante las revelaciones de su cita. "He estado en orgías de 50 personas"

Hay solteros en 'First Dates' que tienen un historial de fracasos a sus espaldas y otros solo han tenido conquistas. A Eva le sorprendió mucho lo experimentado que venía Eloi, que prácticamente se había quedado sin cosas nuevas que probar.

50 es multitud

Eva es de Valencia, tiene 34 años y trabaja como Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Contaba que antes quería ser madre a toda costa pero, después de haber tenido muy mala suerte en el amor, ahora prefería priorizar el tener una conexión con alguien. Buscaba una persona extrovertida con la que poder contar.

Eloi tiene 31 años y es de Barcelona: "Después de tener mucho sexo esporádico, me he dado cuenta de que el sexo con vínculo es mucho mejor y estoy en búsqueda de ese vínculo". Al verlo entrar por la puerta, a Eva le pareció muy alto: "Mido 1,95".

Por su parte, a Eloi no le llamó la atención físicamente pero no descartaba sentirse atraído una vez la hubiera conocido mejor. Ella comenzó contándole que vivía con tres perros y dos gatos: "Tienes un buen zoo" apuntó él, que le sorprendió para bien revelando que era veterinario de granja.

Hablando de sus aficiones, Eloi dijo que era un fanático de los escape rooms y de hacer escalada. Ella dijo que quería probar todo eso, y también a hacer puenting y tirarse desde un avión. Él la vio aventurera y eso le gustó.

La cosa subió de tono en el Rasca del amor, donde Eloi admitió haber hecho un trío y Eva dijo que se masturbaba mirando vídeos interraciales. En cuanto a fantasías, a él no le quedaba mucho por probar: "He estado en orgías de más de 50 personas, he visto bukkakes, he ido a fiestas nudistas, he estado con chicas, con chicos, con chicas trans...".

A Eva le sorprendió lo experimentado que era Eloi, pero no fue lo que le echó para atrás, sino que seguía sin convencerle su físico "aguileño". Finalmente, terminó rechazando una segunda cita, aunque Eloi estaba muy dispuesto porque creía que tenían muchas cosas en común.

