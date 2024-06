La incómoda cita de dos solteros en 'First Dates'. "No quería quedarme en silencio"

Hay solteros de 'First Dates' que, cuando tienen claro que alguien no les interesa, no invierten mucho esfuerzo en continuar su cita. Anna no sintió ninguna atracción por Fer, y no le supo mal dejar que la conversación muriera poco a poco.

Pacto de silencio

Anna tiene 46 años, es manáger de un restaurante, nació en Bélgica y vive en Ibiza. Contaba que se fue a la isla después de una ruptura y tenía muy claro el tipo de hombre que venía buscando: "Me gusta una persona aventurera, que me sepa llevar, me ilumine y me sorprenda".

Fer tiene 49 años, trabaja como abogado, es argentino y ha vivido en distintas ciudades del mundo antes de establecerse en Barcelona. Al encontrarse con Anna, la soltera le entró por los ojos: "Físicamente me gustó, se nota que se cuida, luce bien".

Por el contrario, ella no tuvo un flechazo, lo que se dice: "De primeras lo he visto muy formal, muy clásico... nada que ver conmigo". Fer le contó cómo había ido viajando por varios países hasta llegar a allí y ella no quiso quedarse atrás, apresurándose a aclarar que también había hechos muchos de esos viajes.

La conversación se fue extinguiendo hasta que cayeron en más de un silencio incómodo: "Si no hay feeling desde el principio, no me dejo ir. Hay gente que no conozco con la que puedo hablar cinco horas, y con él no". Ella esquivó varias de sus preguntas, sobre cómo le había ido en el amor o su ideal de pareja.

"Le he preguntado bastante porque veía que la conversación no fluía y no me quería quedar en silencio" admitió Fer en las entrevistas. "Yo o doy todo o no doy nada" fue de las pocas palabras que consiguió arrancarle a Anna. "Quizá es por tímida o por su manera de ser" elucubró él.

En el Rasca del amor, salió el tema de las fantasías sexuales y él contó que le llamaba todo el tema de la playa, mientras que ella no soltó prenda. "Me hubiera encantado una persona más atrevida" concluyó Anna, que ya había decidido hace rato que no le iba a dar otra cita a Fer, dejándole con las ganas de conocerla mejor.

