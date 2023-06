'First Dates': un soltero de Zaragoza recibe un manotazo al tocarle el pecho a su cita. "No busco una señora de la limpieza"

Cuando surge la chispa en 'First Dates', hay solteros que no pueden tener las manos quietas. Como Agustín, que se ha entregado tanto en el beso que le ha dado a Mari Carmen que no podido evitar recibir un manotazo cuando se ha lanzado a tocarle un pecho.

¡Manos arriba!

Mari Carmen tiene 61 años y trabaja de cuidadora. Es una persona con mucha empatía y a veces se dedica a hacer abanicos para San Lorenzo. Lleva mucho tiempo soltera porque la gente de su pueblo no le gusta. Lo que está buscando principalmente en un hombre es sinceridad: "Son muy falsos. Luego descubres que es mentira todo".

Agustín tiene 64 años, está jubilado pero lleva toda la vida trabajando de camarero. Busca una mujer que sepa disfrutar de la vida, en la cama también: "Que no esté siempre doliéndole la cabeza". Ambos se gustaron físicamente a primera vista.

Lo primero que les unió fue ver que viven cerquita: Mari Carmen en Huesca y Agustín en Zaragoza. Aunque ella dejó claro que no se iba a mudar a otra ciudad, que para algo tiene su piso.

Mari Carmen quedó muy impresionada al enterarse de que Agustín sabía cocinar y él dejó claro que busca una mujer que le quiera: "No busco una señora de la limpieza". Lo que no vio del todo claro es si ella quería una relación seria o citas esporádicas de vez en cuando.

Cuando salió el tema sexual, él le dijo que la veía muy tímida y ella le aseguró que miedo ninguno. Aprovechando el momento, Agustín se la llevó corriendo al fotomatón donde intentaron reventar un globo con la tripa. Mientras se besaban, él se vino arriba, le puso la mano en un pecho y ella se la apartó de un manotazo: "No se toca".

Pese a que Mari Carmen al final puso fin al fotomatón harta "de tanto beso", luego le dijo que sí a la hora de tener una segunda cita con Agustín. Él, por su puesto, encantado de la vida.

