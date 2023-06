'First Dates': dos solteros se ponen a perrear en mitad de la cita. "Tengo OnlyFans"

Los concursantes de 'First Dates' muchas veces tienen dificultades para aguantarse lo que tienen dentro: la cita de Andrés y Stiven no estaba yendo mal, pero en cuanto les han pinchado un poco de música no han podido evitar marcarse un bailecito.

Just Dance

Andrés tiene 22 años, está haciendo un máster en Producción de Eventos en Madrid y viene desde México. Le encanta salir de fiesta, el tequila, bailar y es muy coqueto. También es tiktoker y lo que más sube a redes son chistes suyos. En el amor se queda con "lo mejor de ambos mundos", como Hannah Montana: "Mi mamá me dijo que comiera de todo".

Stiven tiene 20 años, trabaja como modelo en Toledo y procede de Colombia. Su vida ha estado siempre ligada al deporte: fútbol, gimnasia, porrismo... No se considera friki pero se reconoce un fan acérrimo del K-Pop y de la cultura coreana en general. Al verle, a Andrés le han hecho los ojos chiribitas: "Es un chico muy bello, con muy buen cuerpo".

Han comenzado hablando de cómo llegaron a sus respectivas ciudades y a Stiven le ha llamado mucho la atención que Andrés sea mexicano, ya que siempre ha querido conocer mejor la cultura mexicana. Stiven también trabaja en redes sociales: "Tengo OnlyFans".

No obstante, han chocado en el tema de irse de marcha. Andrés es muy fiestero y Stiven es de planes más tranquilos, ya que se cansa pronto: "La fiesta está bien una vez al mes y ya está".

La conversación se ha vuelto a animar cuando han pasado al baile y Stiven se ha venido arriba hablando de K-Pop (Andrés no controla de eso mucho, la verdad). La emoción seguía ahí, así que cuando les han puesto un poco de música no han podido evitarlo y se han arrancado a bailar hasta acabar perreando en el suelo: "Lo necesitaba".

De cara a la decisión final, Andrés ha puntualizado que le parece atractivo pero que le echa un poco para atrás su cara de bebé. Stiven ha dicho que sí que quería una segunda cita y él ha contestado que de momento quedaban como amigos, aunque podían quedar más veces a ver si surgía la chispa: "Amigos con derechos".

