'GH VIP 8' salvó a una de las nominadas y repescó a Albert Infante: "No quiero que se enamore de mí"

El debate de 'Gran Hermano VIP' anunció qué nominada se salvaba y reveló cuál de los tres posibles repescados volvía oficialmente como concursante al reality: Albert Infante.

"Puedo prometer y prometo"

En la gala de anoche de 'GH VIP: El debate', Ion Aramendi anunció los porcentajes de los concursantes nominados: 58%, 20%, 14% y 8%. De los cuatro, Susana Bianca, Carmen Alcayde y Michael Terlizzi seguían en peligro de expulsión, mientras que Laura Bozzo se libró al ser la menos votada.

Por otra parte, Albert Infante, Luitingo y Pilar Llori optaban a ser repescados, pero el programa solo anunció el primero de los elegidos en ocupar una de las dos plazas disponibles para volver al concurso.

No fue otro que Albert, después de su polémica con Michael. Laura y Carmen ya se lo dejaron claro al modelo "No se va a volver a acercar a ti. Sobre mi cadáver pasa. No quiero ningún bucle". "No quiero que se repita. No quiero que él se enamore de mí" aseguraba Michael en el confesionario.

Por su parte, Albert lo tenía claro: "Puedo prometer y prometo que voy a aprovechar esta segunda oportunidad. Después de haber vivido esto como un drama, ahora lo voy a vivir como una alegría". Habrá que esperar a la gala del jueves para saber si es Pilar o Luitingo el segundo repescado.

