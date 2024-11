Juan Gómez-Jurado revela por qué Arturo Pérez-Reverte no quiere ir a 'La revuelta' y le manda un mensaje en directo: "Esto es serio"

Mario Casas ya reveló en el programa anterior de 'La revuelta' que a 'El hormiguero' sí que le importa que sus invitados vayan antes a su programa que al de David Broncano. Aunque, según Juan Gómez-Jurado, Arturo Pérez-Reverte directamente no quiere ir allí porque "se hace mucho el payaso".

"Aquí la gente no viene a divertirse"

Aparte de Kiko Matamoros y el futbolista Antonio "Pito" Camacho, Juan Gómez-Jurado asistió como invitado anoche a 'La revuelta'. David Broncano le preguntó al autor de la saga literaria 'Reina Roja' por Arturo Pérez-Reverte, que había estado la semana pasada en 'El hormiguero' promocionando su nuevo libro.

"Claro, si somos buenos amigos, me llama todos los años" aseguró Gómez-Jurado. "Invítale a que venga al programa" le propuso Broncano. "Es que no quiere" reconoció el novelista, que relató cómo se lo había preguntado anteriormente: "Ya se lo he dicho. No quiere, porque dice que aquí se hace mucho el payaso".

Broncano sonrió cómplice y continuó insistiéndole: "Mándale un mensajillo ahora". "Tiene que ser por SMS, porque no tiene WhatsApp" dijo el escritor mientras tecleaba. "Y mucho es que no sea por carta" bromeó el presentador. Finalmente, así quedó el mensaje que le mandó:

"Querido maestro, estoy en 'La revuelta' y David Broncano me pide que te invite. Cuentan contigo, es una experiencia muy interesante. Aquí la gente no viene a divertirse, esto es serio. Un abrazo".

Gómez-Jurado añadió un emoji al mensaje, "que los odia" y lo mandó, recibiendo la respuesta de Pérez-Reverte al poco rato: "Salúdalo de mi parte. Veré si es posible. Un abrazo".

Audiencias del lunes 11 de noviembre

Anoche, 'El hormiguero' se apuntó un tanto con la visita de Vicente Vallés, que consiguió 17.9% de share y 2.375.000 espectadores, frente al 14.6% y 2.000.000 de 'La revuelta'. Victoria que se mantuvo también en los datos de estricta competencia, donde obtuvieron 17.2% y 2.344.000, y 15.1% y 2.065.000, respectivamente.

