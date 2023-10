"Le ha caído el moco al cámara". El inesperado incidente causado por la nueva expulsión de 'Masterchef Celebrity 8'

Quinta gala de 'Masterchef Celebrity', en la que Laura Londoño consiguió el pin de inmunidad, Tania Llasera se convirtió en la concursante expulsada y le causó tanta pena a Eduardo Casanova que tuvo un pringoso incidente con un cámara.

¡Estás arrestado!

La gala arrancó con las batallas, en la que los concursantes debían enfrentarse a tres cocinados consecutivos y los peores iban siendo descalificados. El ingrediente principal eran los mejillones y en la ronda final tuvieron que enfrentarse a Eneko, ganador de la última edición de 'Masterchef'. Laura fue la mejor y se ganó el pin de inmunidad.

La prueba de exteriores se situó en La Escuela Nacional de Policía en Ávila, donde los equipos debían realizar un menú creado por Saúl Craviotto. Los jueces establecieron una serie de normas que no podían incumplirse durante la prueba y castigaron a quienes se las saltaron, como Jorge Sanz, que acabó encerrado en un coche de policía.

Jesulín destacó y tuvo la potestad de elegir a otro concursante para darle el delantal negro. Se decantó por Laura, pero ella decidió no gastar el pin de inmunidad y jugársela en la prueba de eliminación, que consistía en hacer platos de cocina asiática.

Finalmente, Tania Llasera fue la elegida por los jueces para abandonar el programa: "Me he puesto nerviosa. Admito que me voy a mi casa por haberlo hecho mal, no es ninguna injusticia". Su despedida dio tal disgusto a Eduardo Casanova que empezó a moquear: "Le ha caído el moco al cámara" dijo justo antes de buscar desesperado donde sonarse.

En Espinof: